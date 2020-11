A világhírű színésznő, Sandra Bullock kicsattan a boldogságtól, nagyon szerelmes párjába, Bryan Randallbe, akivel már a házasság is szóba került. De mielőtt hivatalosan is összekötnék az életüket, egy másik sorsdöntő lépésre szeretnék elszánni magukat - írja a Hot! magazin.

"Sandra örülne még egy fiúnak. Ő sem lesz már fiatalabb, érthető, ha ott szeretne lenni a gyerekei mellett felnőtt korukban is! Ezért nem pazarolhatja a drága időt, Bryannel már beszéltek is a lehetőségekről, ideértve az örökbefogadást és a béranya közreműködését. Azt remélik, év végére kitalálják a megoldást" - avatta be az OK! magazint egy bennfentes.

Mint kiderült a gyönyörű színésznő és fotós szerelme az esküvőt is szorgalmasan szervezik, amire nemsokára sort is kerítenek.

"Jövő nyáron szabadtéri esküvőt és bulit tarthatnának Sandra wyomingi tanyáján. Sosem volt még ennyire boldog és kiegyensúlyozott az élete, megérdemelné, hogy egy csodás eseménnyel koronázza meg!" - mondta az informátor.