Csongrádi Kata hét évvel ezelőtt vesztette el imádott férjét, S. Nagy István dalszerzőt. Mostanra azonban újra elérkezettnek látja az időt ahhoz, hogy újra nyitott legyen az ismerkedésre.

"2015-ben halt meg a férjem, azóta vagyok egyedül, és bevallom, nem jó. Hét év magány van a hátam mögött, holott az embernek szüksége van egy társra – kezdte lapunknak az énekesnő-színésznő. – Amikor megismertem a férjemet, az első pillanatban tudtam, hogy ő a nagy ő, nem is volt kérdés, összetartozunk. Sorsszerű találkozás volt a miénk, és akkor még nem is hittem volna, egyszer nélküle kell élnem. A gyász hosszú folyamat, nekem is idő kellett ahhoz, hogy újra nyitott legyek az ismerkedésre" - mesélte a Blikkneka színésznő, aki még azt is el tudja képzelni, hogy egy nagy szerelem miatt feladja magányos életét.

"Még minden csak egy nagy kérdés, mivel nem dobbant meg még senki iránt a szívem. A mai világban nehéz ismerkedni, ráadásul én nem vagyok fenn egyetlen társkereső oldalon sem, az nem az én világom. Udvarlók akadnak, írnak nekem a közösségi oldalon, és a baráti társaságom által is megismerhettem pár csodás embert, de még egyszer sem mondtam igent a rendevúkra. Nem szeretnék egyedül lenni, és hiszem, hogy vár még rám egy nagy szerelem. Azt gondolom, hogy a férjem sem szeretné, hogy egyedül éljem le az életemet, és fentről talán küld nekem valakit. Ha a szívemben érzem, hogy megtaláltam, akit keresek, akkor az sem kizárt, hogy újra megházasodom, de erről egyelőre kár beszélni, mivel nincs senkim. Nyitott vagyok, és ez a legfontosabb, no meg persze az, hogy olyan férfit találjak, akivel kölcsönösen boldogságot adunk egymásnak, és segítsen a férjem emlékezetét életben tartani" - zárta rövidre Kata, aki korábban arról is vallott, hogy miért nem lett soha gyermeke.