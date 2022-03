Korda György biztos abban, hogy mindenkinek előre meg van írva a sorsa. Sosem kersett fel asztrológust vagy jósnőt, az élet azonban úgy hozta, hogy véletlenül találkozott valakivel, aki megjósolta neki, hogyan fog meghalni.

"Tizenegy néhány éve, amikor még uszodába jártam és ültem a gőzben, odajött hozzám egy hölgy, akivel szóba elegyedtem és elmondta, ő a világ Spiritiszta Szövetségének az elnöke, Londonból jött Magyarországra egy konferenciára. Meghívtam egy kávéra a szállodánkba és elárulta nekem, látja az aurámat, illetve hogy van egy védőangyalom. Azt mondta, a védőangyalom egy közeli rokon, egy alacsony hölgy, aki bármerre is járok, vigyáz rám. Tudni kell, hogy az én szüleim elváltak, amikor nyolc éves voltam, édesapám és a két húga nevelt fel engem. A fiatalabbik különösen közel állt a szívemhez, ő 160 cm sem volt és úgy imádott engem, hogy felnőtt koromban is kezet csókolt nekem. Rögtön tudtam, hogy akiről a hölgy beszélt, a nagynéném, Ilonka! Ezt senki sem mondtam, még a legközelebbi ismerőseimnek sem meséltem róla" - mesélte a Borsnak Korda György, aki ezek után természetesen már több dologra is kíváncsi volt.

"Megkérdeztem tőle, látja-e meddig fogok élni, mire azt felelte: Csak annyit mondok, hogy nem Magyarországon fogja befejezni az életét. Mivel hiszek benne, ezért úgy döntöttem, nem kísértem meg a sorsomat és soha többé nem utazok külföldre" - mondta Korda, aki a nyolcvanas években többször is körbeutazta a világot.



