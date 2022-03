Lottie Moss februárban jelentette be, hogy mentális problémái és kokainfüggősége miatt rehabra vonul. Két hete ért véget a kezelése, a minap pedig OnlyFans oldalán jelentkezett be, ahol félmeztelenül füvezett követői előtt.

"Kérdeztem, mit szeretnének látni az emberek, és sokan azt mondtátok, hogy szívjak... Ki szív még itt? Gyújtsatok meg egyet értem! Srácok, Lottie-val szívtok. Nagyon betéptem, rendesen be vagyok állva, nem tudok nektek hazudni, srácok" – mondta Kate Moss húga a videóban. A félórás bejelentkezés alatt melleit is megvillantotta.

Elmondta, hogy többet is szeretett volna szívni a marihuánából, de a rehabon töltött ideje alatt elszokott a fűtől, így négy slukk is elég volt ahhoz, hogy teljesen beálljon - írja a Page Six.

"Többet akarok szívni, de máris rohadtul beálltam. Négy slukk elég hozzá, hogy betépjek. De igen, távol voltam, és a rehabon nem tudtam füvet szívni, mert ott nem kábítószerezhetsz. De örülök, hogy most már megtehetem, mert tényleg segít a pihenésben és a stressz leküzdésében. Sokat szorongok" – mondta.

A videóban arról is beszélt, hogy korábban sokat szórakozott pasikkal, és többszáz emberrel feküdt le, de mostanra lehiggadt.

Kate Moss húga rendszeresen posztol szexi képeket Instagram-oldalára. Sosem volt szégyellős, és ezt újra és újra be is bizonyítja. Itt például teljesen meztelen melleit mutatta meg követőinek, itt pedig úgy feszül új ruhája, hogy akár meztelen is lehetett volna.