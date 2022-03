Megyeri Csilla mindig nagy hangsúlyt fektetett a szépségápolásra, már egészen fiatalon rendszeresen látogatni kezdte a kozmetikusát. Most azt is elárulta, hogy milyen beavatkozásokon esett át az elmúlt években.

Megyeri Csilla arca rendkívül problémás volt fiatal korában, így egészen hamar elkezdett kozmetikushoz járni. Egy elhibázott kozmetikai kezelés után azonban még problémásabb lett a bőre, amit nemrégiben orvosolt.

"Sokáig nagyon heges volt az arcbőröm, mert fiatalabb koromban nagyon csúnya pattanásokkal küzdöttem. Éppen ezért tavaly a hasamból leszívott zsírral töltettem fel a hegeket, és bár a gyógyulási idő hosszú volt, megérte. A hegek mellett van néhány májfoltom is, mert korábban nem használtam fényvédőt, pedig most már tudom, hogy az elengedhetetlen" - mesélte a Metropolnak Csilla, aki ma már nagyon tudatosan figyel a fényvédelemre.

A szépségápolás mellett a rendszeres mozgás is fontos Csilla számára.

"Heti egyszer pilates-edzésre járok, időnként elmegyek edzőterembe is, illetve szívesen futok a környékünkön lévő tó körül. Egy ideje járok ultrahangos zsírbontásra is, ami teljesen eltüntette a narancsbőrömet. A zsírbontás mellett hulahopp karikázni is elkezdtem, mert bár gyerekes játéknak tűnik, de nagyon kemény edzésforma és gyönyörűen formálja a derekat" – fogalmazott Csilla.

