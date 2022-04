Ashley Graham ikerfiai január 7-én születtek meg , így a plus size modell már háromgyerekes édesanyának mondhatja magát. Követőinek megmutatta, hogyan szoptatja a kicsiket.

A plus size modell korábban a Twitteren jelentette be, hogy ikerfiai születtek. A kicsik egyébként a 40. héten, otthon jöttek a világra. Ashley napjai azóta nem állnak másból, mint fejésből, szoptatásból, pelenkázásból és altatásból. A modell ezt fotókkal is szemléltette: megmutatta, milyen az, ha éppen nagy tejfolt éktelenkedik a ruháján, vagy ha éppen a melleit feji.

"Szeretem, ha a szervezeted pumpál, pumpál, pumpál" - írta a bejegyzése alá Ashley.