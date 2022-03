Szabó Kitti Linda szerepében játszott éveken keresztül a Barátok köztben. A színésznő az utóbbi időszakban óriási átalakuláson ment keresztül, és új alakját Instagramon is megmutatta követőinek.

Szabó Kittinek több egészségügyi kihívása is volt amellett, hogy régóta szeretett volna lefogyni. Végül szakemberhez fordult, most pedig szinte olvadnak róla a kilók.

„Szóval, itt tartok most. -13 kg. Nem gondoltam volna szülés után, hogy valaha leszek ilyen formában, pláne, hogy a "sima" diéták sehova sem vezettek (...) Inzulinrezisztencia + pajzsmirigy alulműködéssel is lehet fogyni, ha szakember segít benne, és persze kitartóak vagyunk! Annyi diéta létezik és olyan nehéz elkezdeni...merjetek segítséget kérni.... (Amúgy sokan biztos azt gondolják, mekkora bátorság kell ahhoz, hogy ezt a képet megosszam, de szerintem semmi nincs benne. Az a lány is én voltam, ráadásul kihordtam egy kis emberkét)" - írja a színésznő az Instagram bejegyzése alatt.