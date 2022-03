Gelencsér Timi ismét egy új területen mutatta meg magát. A szépséges modellről mindenki tudja, hogy mennyire sokoldalú, hiszen amellett, hogy a Dancing with the Starsban és az Exatlon versenyében is bizonyított, most az I. Légtorna Fesztivál egyik fellépőjeként is megmutatta a tehetségét.