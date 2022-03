Az egész világot lázban tartja az Oscar-gálán történt verekedés. Mindenkit az foglalkoztat, hogy Will Smith valóban behúzott-e egyett Chris Rocknak , vagy csak megjátszották az egészet. Sebestyén Balázséknak is megvan erről a véleménye.

Chris Rock Will Smith feleségének kopaszságán poénkodott az Oscar-gálán. Smith először nevetett a viccen, de ránézett a feleségére, akin azt látta, hogy rosszul esett neki a dolog. A színész erre felpattant, felment a színpadra, és lekevert egyet Rocknak. Egyre többekben merül fel, hogy a jelenet megrendezett is lehetett. Sebestyén Balázsék is erről beszélgettek.

Balázs számára Smith kirohanása azt mutatja, hogy a színész nem tudja kordában tartani az érzelmeit és a frusztrációját, ezt pedig példaképként nem engedheti meg magának. Az, hogy így tesz valaki igazságot, az legalább olyan rossz, mint egy beteg emberen poénkodni. Will Smith felesége, Jada Pinkett-Smith ugyanis gyógyíthatatlan betegségben szenved, ezért nem nő a haja.

Rákóczi Feri azonban megérti a színészt, ha az ő családját érte volna hasonló sérelem, lehet, hogy ő is pofozkodott volna. Vadon Jani nem foglalt állást, de felhívta a figyelmet egy fontos dologra: nem tudni, mennyire viseli meg Jada állapota a Smith családot, és hogy Will milyen állapotban érkezett a gálára.



Az Oscar-szobrokat odaítélő Akadémia az irányelvei alapján megteheti, hogy megkérje a színészt, adja vissza a díjat. Egy bejegyzésben leírták, hogy elítélik az erőszak minden formáját.