Az ízeket, aromákat, illatokat akkor tudjuk igazán élvezni, ha betartunk néhány alapszabályt. Nem mindegy ugyanis, hogy hol és milyen bort vásárlunk, hogyan tároljuk, milyen pohárból kóstoljuk, vagy milyen ételt készítünk mellé. Ehhez nyújtunk most segítséget.

Hol kaphatunk valóban minőségi borokat?

Manapság a hol kérdésre viszonylag egyszerű a válasz, hiszen a nagy áruházláncok közül szinte mindegyik ad már arra, hogy szakértő segítségével alakítsa ki a saját borkínálatát. 22 borvidékünk rendkívül széles választékot kínál a különböző stílusú borokból, tehát, ha minőségi bort vásárolnál, akár olyan ünnepi alkalmakra is, mint a húsvét, nem kell messzire menned: nagy eséllyel ugyanott meg tudod venni az ízlésednek és a pénztárcádnak is megfelelő, jó minőségű fehér, vörös és rozé bort, no meg a pezsgőt, ahol az ünnepi lakoma hozzávalóit. Ha figyeljük az időszakos vagy akciós borkínálatokat is, akkor kiváló ár-érték arányban juthatunk hozzá akár különlegesebb tételekhez is. Ráadásul néhány helyen az árak mellé azt is odaírják, hogy a kínált nedűt milyen alkalomhoz ajánlják.

A borszakértők szerint ugyanis az egyik legfontosabb szempont a választásban az alkalom, azaz, hogy mindig az eseményhez illő bort válasszunk. Baráti beszélgetésekhez könnyedebb, különlegesebb étkezésekhez tartalmasabb, összetettebb borokat fogyasszunk, ám ha ünnepről van szó, jelen esetben a húsvétról, akkor az igazán különleges, kiemelkedő minőségű, ínyenceknek készült borokat válasszuk.

A legjobb étel-ital párosítások általában

Lehet egy bor bármilyen különleges, ha nem a hozzá illő fogás mellé fogyasztjuk, nem fogja azt az élményt nyújtani, amire számítunk. Tehát a másik fontos szempont: mindig az adott ételhez válasszunk.

Néhány alapszabály:

• A hidegen tálalt ételekhez a fehérbor, a rozé, de egy könnyű vörös is jól illik.

• A párolt, főzött ételek a könnyedebb borokkal harmonizálnak, míg a grillezett, sült, akár pirított ételek a robusztusabb borokat kívánják.

• A fűszeres, erős ízekhez édes borokat ajánlanak a szakemberek.

• Zsírosabb sültekhez, vadhúsokhoz a magas csersav tartalmú, testes vörösborok illenek a leginkább.

• Savanyú ételekhez a legjobb, ha intenzív savakkal rendelkező bort teszünk az asztalra, mint amilyen például az sauvignon blanc.

• Édes ételhez általában a még az ételnél is édesebb, desszertborok illenek, mint amilyen az aszú, ami talán még édesség helyett is fogyasztható. Bár, ha az desszertünk étcsokoládéból készült, akkor már inkább a testes vörösbor lesz a jó választás.

És ha már szóba került a húsvét: a hagyományos húsvéti sonka-tojás-torma kombó mellé kínált könnyed, ásványos száraz fehérborral biztosan nem tévedünk nagyot, de a tojáshoz a jéghideg pezsgő is remekül illik. A húsvéti kalácshoz, mivel édes ételről van szó, függetlenül attól, hogy mazsolával, vagy inkább anélkül fogyasztjuk, mindig a kalácsunknál is édesebb bort töltsünk a poharakba: egy aszúval ebben az esetben sem lőhetünk mellé.

Milyen hőmérsékletű legyen a bor?

Érezhetően más a bor illata és íze hidegen és melegen, ezért nem mindegy, milyen hőfokon kínáljuk. A fehérborokat és a rozéborokat legjobb 10-12 Celsius fokon kortyolni, míg a vörösborok esetében a 16-18 fok az ideális hőmérséklet. A pezsgőket pedig közvetlenül a hűtőből kivéve öntsük a poharakba.

Mit miből?

Nem minden háztartásban tartanak minden borfajtához külön poharat, ha csak egy borospohár készletünk van otthon, az sem baj. De ha nagyon meg akarjuk adni a módját, akkor akár négyféle készletből is kínálhatjuk a nemes italokat. Akármilyen borról van szó, mindenképpen egyszerű, színtelen, átlátszó, öblösebb hasú, de szűkülő szájrészű, hosszabb szárú üvegpohár a javasolt.

• Fehérboros pohár: közepes méretű pohár, ami kellő ideig megfelelő hőmérsékleten tartja az italunkat.

• Vörösboros pohár: öblös, „nagy hasú" pohár, amiben jól szellőzik a bor.

• Desszertboros pohár: kisebb méretű, hiszen a magas cukortartalmú borokból jóval kevesebbet töltünk, a nagy pohárban a kevés ital pedig nem túl elegáns látvány

• Pezsgőspohár: a pezsgő buborékok a magas és karcsú poharat szeretik, és ezekben is mutat jobban a habzó italunk.

Ha a fenti étel-ital szabályokat betartjuk, biztos, hogy vidám, remek lakomákban lesz részünk, és nem csak húsvétkor.

A cikk megjelenését a Lidl támogatta.

A Lidl Magyarország 2021-ben összesen 30,1 millió magyar palackos bort értékesített a kül- és belpiacokon. A hazai értékesítés növelése mellett a vállalat tovább erősítette vezető borexportőri pozícióját is, a külföldre exportált borok értéke ugyanis elérte a 7,8 milliárd forintot, ami a teljes magyar palackos borexport 36%-át jelenti. Az áruházlánc célja, hogy ezáltal hozzájáruljon a magyar borászatok és pincészetek, illetve a teljes borágazat sikereihez.