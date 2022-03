Horváth Gréta és Meggyes Dávid hivatalosan is elváltak, most már papíron sincs közük egymáshoz.

Horváth Gréta hetek óta éli a független, egyedülálló nők életét, mégis elhárította a férfiak közeledését. Arra várt, hogy a bíróság hivatalosan is kimondja a válásukat Meggyes Dáviddal, ami a napokban meg is történt.

"Hogy mikor jön valaki, aki olyan lehengerlő, hogy igent mondok neki, nem tudhatom, mindenesetre nem keresem görcsösen a szerelmet. Nem vagyok kapcsolatfüggő" - mondta Gréta a HOT! magazin megkeresésére.

"Rég megtanultam már: nem szabad, hogy egy nő kizárólag a társától várja a boldogságát. Most igazán erős családi és baráti bázisom van, élvezem, hogy újra lett szociális életem. Eddig is volt, de nem ilyen minőségben, viszont most újra van időm csajos hétvégéket tartani, felújítom a Mátrában a nyaralónkat, itthon is átvariálom a kertet, hogy a nyári bulikon jakuzzizni, sütögetni tudjunk, szóval tele vagyok tervekkel" – mondta. Hozzátette, barátnője bíztatására ma már ő is elhiszi, hogy él valahol egy férfi, aki elalvás előtt pont olyan nőt kíván magának, amilyen ő.