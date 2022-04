Kelly Clarkson hivatalosan is Kelly Brianne-né változtatta a nevét a napokban - írja a US Magazine. Az énekesnő még februárban nyújtotta be kérelmét lánykori nevének visszanyerésére, néhány héttel azelőtt, hogy elvált volna férjétől, Brandon Blackstocktól. Clarkson szerint a Kelly Brianne név jobban tükrözi, ki is ő valójában.

Az énekesnő azt is elmondta, hogy karrierje során továbbra is a Clarkson nevet fogja használni, csupán magánéletét érinti a változás.