Néhány nappal ezelőtt mutatták be az Oscar-díjas színésznő sorozatát, a WeCrashed-et. Hathaway pedig - ahogy az már lenni szokott - különböző műsorokban szerepel, hogy népszerűsítse az alkotást. Az ördög Pradát visel sztárja nemrég a The Kelly Clarkson Show vendége volt, ahol igazán kínos eset történt.

Kelly Clarkson igazán vicces játékkal készült az adásra, aminek az volt a lényege, hogy minél előbb ki kell találni, hogy melyik dal hallható, majd elő kell adni. Anne Hathaway pedig jóval hamarabb ismerte fel Kelly Clarkson Since You've Been Gone című gigaslágerét, mint maga az előadó.

Az énekesnő persze borzasztóan kellemetlenül érezte magát, hiszen a saját zenéjét mégiscsak illett volna felismernie.

Természetesen a sztárok sem csak egymás között ismerkednek. Vannak, akiknek átlagember a házastársuk, de olyanok is akadnak, akik egy rajongójukat vették el. Anne Hathaway például egy ékszerész oldalán találta meg a boldogságot.