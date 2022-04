Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeküket várják , akiről már az is kiderült, hogy kisfiú lesz. A gyönyörű kismama Instagram-oldalán mutatta meg, hogy mekkora már a pocakja.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter nem is lehetne boldogabb, a pár néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy kisbabát várnak, sőt, már azt is lehet tudni, hogy kisfiút hord a műsorezető a szíve alatt.

A szépséges kismam az utóbbi időszakban több pocakos fotót is megosztott, nemrég ismét megmutatta, hogy milyen szépen gömbölyödik a hasa.