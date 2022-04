Az elkövetkezendő időszak a nagy egymásra találásoké lesz. A Kos újhold felébreszti bennünk a szenvedélyt, de a gondoskodás, intimitás és harmónia is nagyobb hangsúlyt kap.

Kos

A Kos Újhold most minden vágyad elérésében segítségedre lesz. A következő hetekben kifejezetten aktív lehet a társasági életed, több meghívást is fogsz kapni. A Vénusz helyzete arra utal, hogy akár még egy titkos szerelem is elkezdődhet, amely április 30-a után stabilizálódhat.

Bika

Az Újhold segít abban, hogy ismét magadra találj, és több időt szánj magadra, de figyelj, hogy ne vidd túlzásba, és ne fordulj be. A barátaidra számíthatsz is ebben, sok meghívást kapsz, ráadásul ha a szinglik táborát erősíted, nagy esély van arra, hogy megismersz valakit, aki később nemcsak a szerelmed, de a barátod is lesz.

Ikrek

A Merkúr és az Újhold együttállása arra ösztönöz, hogy végre elköteleződj valaki mellett. Felerősödik benned a vágy egy társ iránt, így őszintén tudod fogadni mások közeledését, sőt, az is lehet, hogy a feletteseid között találod meg a partneredet. Beteljesedést viszont csak a hónap második felében várhatsz.

Rák

Az Újhold a te esetedben erősebben hat, és csupa pozitív eseményt jelezhet. A következő időszakban, ha már van partnered, akár az eljegyzésre is sor kerülhet, ha pedig szingli vagy, most megismerhetsz valakit, aki teljesen el fog varázsolni tudásával és céltudatosságával. Ha már régóta párkapcsolatban élsz, most sor kerülhet egy rövidebb utazásra, ami ismét feléleszti köztetek a szenvedélyt.

Oroszlán

Bár a hónap elején még feszültebb lehetsz, a hónap második felében pontot tusz tenni a konfliktusok végére. Ez jelenthti egy már kiüresedett kapcsolat lezárását, de ha boldog párkapcsolatban élsz, akkor egy még harmonikusabb időszak következhet. A szingli Oroszlán nagy szenvedélyre érkezésére számíthat.

Szűz

Az Újhold segít elmélyíteni az intimitást és az érzelmeket a párkapcsolatodban, és egy igazán boldog időszak vár rátok. Mély beszélgetések és közös élmények várnak rátok, amelyek segítenek megerősíteni a szerelmet köztetek. A szingli Szüzeknek pedig most lehetőségük van rátalálni az igazira.

