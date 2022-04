Jon Batiste-é lett az év albuma a vasárnapi Las Vegas-i Grammy-gálán, és ő nyerte a legtöbb (öt) elismerést is. A Silk Sonic az év felvétele és az év dala díjakat kapta, a legjobb új előadó Olivia Rodrigo lett.

A 35 éves, számos műfajban dolgozó Jon Batiste We Are című lemeze lett a legjobb az albumok között, emellett további négy kategóriában díjazták. A 64. Grammy-díjátadó előtt ő kapta a legtöbb (tizenegy) jelölést - írja az MTI.

Az MGM Grand Garden Arenában tartott ceremónián az R&B supergroup Silk Sonic, azaz Bruno Mars és Anderson .Paak duója nyitotta a show-t, majd négy trófeát is besöpört Leave the Doors Open című dalával, köztük az év felvétele, valamint az év dala elismerést. Bruno Mars utolérte a legendás Paul Simont: immár ők ketten azok a személyek, akik eddig három alkalommal is elhódították az év albuma díjat.

A Disney Channel sztárjaként berobbant 19 éves Olivia Rodrigo kapta a legjobb új előadónak járó elismerést, ezzel folytatódott a nők uralma ebben a kategóriában, hiszen az elmúlt három évben Dua Lipa, Megan Thee Stallion és Billie Eilish volt a díjazott. Olivia Rodrigo további két Grammy-t kapott a gálán.

A legjobb rap előadásért járó díjat Baby Keem és Kendrick Lamar kapta a Family Ties című dalért - ők valóban unokatestvérei egymásnak.

Az estén fellépett mások mellett a BTS, Billie Eilish, Brandi Carlile, Lil Nas X és Jack Harlow, Carrie Underwood, H.E.R., Nas és Chris Stapleton is.

A gálán megemlékeztek a tavaly elhunyt Stephen Sondheim dalszerzőről, és tisztelegtek a Foo Fighters dobosa, Taylor Hawkins előtt, aki 50 éves korában néhány nappal ezelőtt halt meg az együttes dél-amerikai turnéján. A Foo Fighters három Grammy-t kapott a gálán, de tagjai nem voltak jelen a ceremónián. A CBS tévécsatornán közvetített Grammy-díjátadó házigazdája Trevor Noah volt.