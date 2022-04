Húsvét közeledtével mindenki lelkesen készül az ünnepre. Díszítjük a barkafákat, rajzoljuk a gyerekekkel a nyuszikat, csibéket, bárányokat, a fiúk locsolóverseket tanulnak, a lányok hímes tojást festenek. Utóbbinál azonban akár egy egészen új technikát is bevethetünk, ez pedig nem más, mint a fluid art!

A tojások színezése, mintával való díszítése régi időkre nyúlik vissza, és számos tradicionális és modern technika áll a rendelkezésünkre, ha hódolni szeretnénk ennek a hagyománynak. Megfesthetjük a tojásokat természetes módon, például hagyma héjával, berzselhetjük, viasszal is megírhatjuk, de alkalmazhatunk dekupázs-technikát vagy akár csillámport is. A legújabb és talán a leglátványosabb módszer azonban a fluid art, amelynek köszönhetően olyan húsvéti dekorációkat alkothatunk, amelytől mindenki szava eláll.

Mi is az a fluid art?

A fluid art egy olyan új festészeti irányzat és egyben technika is, amelynek a lényege, hogy az alkotó nem ecsettel viszi fel a festéket az adott felületre, hanem, egy úgynevezett folyatásos, öntéses eljárást alkalmaz. Érdekessége leginkább abban rejlik, hogy soha nem lehet tudni, mi is lesz a végeredmény, hiszen a festék terülése, folyása közben képződő pontos mintákat szinte képtelenség előre megjósolni. Ráadásul, ha ez még nem lenne elég, akkor a festék mellett a fluid art alkotók általában különféle adalékanyagokat is használnak, például szilikonolajat, ami gyönyörű zárványokat képes létrehozni a mintában.

Így készíts fluid art tojást

És hogy mi köze egy festészeti irányzatnak a húsvéti tojásokhoz? Nos, annyi, hogy ezzel a folyatásos módszerrel nem csupán képeket, de húsvéti dekorációkat is készíthetünk. Nem kell hozzá más, csak egy (vagy több) hungarocelltojás, fluid art festékek, illetve, ha a csodás színkavalkád nem lenne elég, akkor csillámpor vagy még sok olyan dolog, amivel még szívesen cifráznánk a tojásunkat.

1. lépés

Fogjunk egy nagyobb hungarocelltojást és tűzzük fel egy hurkapálcára vagy 3-4 fogpiszkálóra, majd rögzítsük egy karton- vagy hungarocell-laphoz.

2. lépés

Egy pohárba rétegezzünk maximum 3-4 féle festéket a kívánt eredménynek és a stílusunknak megfelelően. Például a fehér-piros-arany kombináció egy klasszikus húsvéti tojás modern változatát eredményezheti, de akár teljesen el is engedhetjük a fantáziánkat, és egészen szokatlan színeket is használhatunk. A festékbe akár szilikonolajat is csepegtethetünk, ez abban segít, hogy gyönyörű, zárványos minták keletkezzenek a tojáson.

3. lépés

Miután a kiválasztott színek már ott csücsülnek a poharunkban, egyszerűen csak rá kell folyatni az egyveleget a tojásra. Ez történhet gyorsan, határozottan, de akár azt a taktikát is választhatjuk, hogy lassan, körkörös vagy átlós mozdulatokkal csorgatjuk a festéket a tojásra.

4. lépés

Miután a tojást mindenhol bevonta a festék – ne fukarkodjunk vele –, nincs más dolgunk, mint opcionálisan megszórni egy kis csillámmal vagy olyan dologgal, ami szerintünk jól mutatna rajta, majd türelemmel várni, hogy megszáradjon.