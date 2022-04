Az, hogy mennyi az elegendő alvás, egyénenként változik, de összességében mindenkire igaz, hogy legalább 7 órát kell aludni ahhoz – lehetőleg sötétben és csendben - hogy kipihenjük magunkat. Egy vizsgálat szerint hosszú távon már az is megbosszulja magát, ha rendszeresen 1-2 órával kevesebbet alszunk a szükségesnél. Nézzük, milyen problémákhoz vezethet, ha nem alszunk eleget!

Súlygyarapodás

Ha keveset alszunk, az étvágyat szabályozó hormonok egyensúlya felborul. Csökken a leptin nevű hormon szintje. A leptin a jóllakottságérzetért felelős: ha a szintje csökken, éhesebbek leszünk, esetleg falásrohamok is ránk törhetnek. Ezzel egyidejűleg emelkedik a zsírsejtekben termelődő ghrelin nevű hormon mennyisége, ami azt közvetíti az agynak, hogy a szervezetnek több zsírból származó kalóriára van szüksége, és ez megint csak fokozza az éhségérzetet. Ha pedig folyton éhesek vagyunk, az nassoláshoz vezet, ami pedig előbb-utóbb a testsúlyunkon is meglátszik majd.

Stressz

Aki nem alussza ki magát, fogékonyabb a stresszre és a szorongásra. A kevés alvás miatt ugyanis több stresszhormon termelődik a szervezetben, ami többek között a szív- és érrendszert is károsíthatja. A stressz hatására csökken a mentális és fizikai teljesítőképesség, nehezebben birkózunk meg a napi feladatainkkal, így az alvásunk minősége is egyre csak romlik, pláne, ha előre félünk az előttünk álló éjszakától és az azt követő naptól.

Alacsony libidó

Kevesen tudják, hogy az egészséges szexuális élethez is elengedhetetlen a jó alvás. Alvás közben ugyanis olyan hormonális folyamatok mennek végbe, melyek a libidóra is hatással vannak. Ha nem alszunk eleget, lecsökken a szervezetünkben a tesztoszteron szintje is. Az alacsony tesztoszteronszint pedig azzal jár, hogy a libidónk is alacsonyabb lesz. Ha ezt tapasztalod magadon, gondolkozz el rajta: alszol-e eleget!

Memóriagondok, koncentrációs nehézség és állandó fáradtság

A hosszú távú kialvatlanság következménye lehet az állandó fáradtság, a romló nappali koncentrálóképesség, a szűnni nem akaró feszültség, idegesség. Ha pedig nappal ilyen gondokkal küzdünk, este még inkább nem jön álom a szemünkre, ami ördögi kör kialakulásához vezet. Ha ez rád is igaz, érdemes kipróbálnod - hozzászokást nem okozó - nyugtató, altató hatású gyógynövény készítményt is. A macskagyökér, komló, citromfű kombinációja megkönnyíti a pihenést, nincs kellemetlen mellékhatása, nem tompítja a figyelmet, ezért nem befolyásolja hátrányosan a szokásos nappali tevékenységet sem.

A cikk megjelenését a Phytotec támogatta.

Hirdetés

Feszültség vagy alvászavar esetén segítségünkre lehet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur forte. Ez a növényi gyógyszer nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!