Döntésüket korábban azzal indokolták, hogy nem éreznék magukat biztonságban Nagy-Britanniában, távolmaradásuk II. Erzsébet számára ennek ellenére is nagyon fájó pont volt, derült ki az újságok beszámolóiból.

Most azonban arra is fény derült, hogy a pár távolról sem tett semmit annak érdekében, hogy enyhítsenek a királynő fájdalmán. Nem küldtek üdvözlőlapot, sem virágot, de még egy posztot sem tettek közzé a közösségi oldalukon.

A brit újságok rendszeresen találgatnak, hogy miért történt mindez. Harry és Meghan azért is neheztelhetnek a királyi családra, mert tavalyFülöp herceg halálhírét nem a családtól, hanem a rendőrségtől kellett megtudniuk. Írja a Bors.

Egy királyi szakértő, Ingrid Seward a The Mirrornak így nyilatkozott a helyzetről: "A csend olyan hangos volt, mintha az apátsági szarufákról kiabáltak volna. A rendszerint bőbeszédű sussexi herceg és hercegnő nem szólt semmit. Egy szóvivő sem adott ki hosszú nyilatkozatot megfejthetetlen szavakkal. Nem volt virág. Nem volt semmi. Még csak egy szó sem a különböző közösségi oldalakon. Hiába bújnak amögé, hogy nem lett volna biztonságos elmenniük. A kegyetlen igazság az, hogy nem akartak részt venni a megemlékezésen. Bunkók és durvák. És ezt Harrynek is tudni kellett. Vagy ha ő nem is tudta, Meghan biztosan".