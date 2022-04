Horváth Gréta hetek óta éli a független, egyedülálló nők életét, mégis elhárította a férfiak közeledését. Arra várt, hogy a bíróság hivatalosan is kimondja a válásukat Meggyes Dáviddal. Azóta azonban új életet kezdett, és már nyitott a férfiak közeledésére.

Tehát Meggyes Dávid most már hivatalosan is elvált férfi, míg Alexandra továbbra is házas, mivel férje, Köcse György külföldön tartózkodik.

Dávid és Alexandra azonban le sem tagadhatnák, hogy mennyire odáig vannak egymásért, sőt, már össze is költöztek.

A páros most a Hot! magazinnak beszélt az elmúlt időszakról: "Ha az elmúlt három hónapra gondolok, nem érzem magam hibásnak. Sok összetevős a történet, és mivel a jövőbe tekintő ember vagyok, cselekedtem" – mondta Dávid.