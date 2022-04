Dallos Bogi és Puskás Peti a 2019-es X-Faktor forgatásán habarodtak egymásba, miután mindketten mentorként dolgoztak a műsorban. A fiatal énekesnő és a The Biebers énekese alig két év után, tavaly nyáron házasodtak össze. Bár kezdetben sokan bántották őket, a házaspár le sem tagadhatná, milyen harmonikus kapcsolatban élnek, és tökéletesen működnek együtt az életben.

"Bogi az az ember, akivel mindent át tudok beszélni, jót, rosszat, és egy hihetetlen érzelmi stabilitást ad nekem. Egy biztos hátteret, ami miatt nyugodt vagyok otthon és a munkában is. Azt gondolom, ő kellett ahhoz, hogy az elmúlt 2-3 évben ilyen sikereket érjek el" – jegyezte meg a Story magazinnak Peti, aki a Televíziós Újságírók Díja gáláján elnyerte az Év zsűrijének járó kinevezést. Az énekes azt is őszintén elmondta, hogy az utóbbi időben felesége miatt több felkérést is visszautasított,mert érezte, hogy Boginak szüksége van rá.

"Tudatos döntés volt, hogy most kicsit visszaveszek, mert tudtam, hogy jön a Sztárban Sztár, ahol Boginak helyt kell állni, és nem akartam azt, hogy ha hazaér, ne találjon otthon, vagy ha otthon is vagyok, fejben máshol járjak. Szüksége volt rám, ezért úgy alakítottam az elmúlt hónapokat, hogy most csak vele és a zenekari teendőkkel foglalkozzam" - taglalta az énekes, aki jövőbeli terveikről is beszélt.