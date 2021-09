Puskás-Dallos Bogi lélegzetállítóan szép menyasszony volt a nagy napján, amikor augusztus 27-én örök hűséget fogadott szerelmének, Petinek.

A fiatal énekesnő elárulta, hogy mi volt a legfontosabb a helyszín kiválasztásakor számukra - írja a Blikk.

"Úgy gondolom, a helyszín egy esküvő alapja, mi is ezen a vonalon indultunk el márciusban. Még bőven karantén volt itthon, így indultunk el helyszíneket nézni, és nagyon optimisták voltunk. Ráadásul szuper kis program volt: miközben minden zárva volt, ki tudtunk kicsit mozdulni, és ha jól emlékszem, végül nyolc helyszínt néztünk meg. A legfontosabb szempontunk az volt, hogy természetközeli legyen a helyszín. Bár gyerekkoromban mindig egy kastélyról álmodtam, sokat változott az ízlésem azóta, és most már feszélyezve éreztem volna magam egy ilyen helyen. Mikor megtaláltuk a paksi Csersznyés Pajtát, nem gondoltuk volna, hogy végül pont ott házasodunk majd össze, mivel semmi kötődésünk nincs Pakshoz. Viszont annyira beleszerettünk a pajtába és az ottani csapatba, hogy amint élőben is megpillantottuk, rögtön úgy éreztük, hogy megvan a helyszínünk" - mondta Bogi, aki többek között arról is beszámolt, hogy mi volt a legkedvesebb esküvői élménye.

"A legszebbek közé tartozik természetesen, amikor apukám odakísért az oltárhoz, és megpillantottuk egymást Petivel.Aztán ahogy már említettem, a fogadalmak is nagyon emlékezetesek. A buliból pedig a nyitótáncunk, amire utolsó pillanatban kezdtünk el készülni, de végül szuperül sikerült: a La La Land ikonikus dalára keringőztünk, aztán előadtuk a híres TikTok táncainkat egy egyveleggel, és volt egy táncpárbajunk is, amit imádtam" - magyarázta.

„Sokan mondják, hogy a házasság csak egy papír, de aki megéli, az tudja, hogy nem csak erről szól: ez egy olyan kötelék kettőnk között, ami örökre összeköt, nemcsak kettőnket, hanem azt a csaknem 200 embert is, akikkel együtt átéltük" - tette hozzá Bogi.