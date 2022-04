A Mars és a Merkúr fényszöge most nagy sikereket ígér bármilyen gyakorlatias teendőkben. Napi horoszkóp péntekre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ha már egy ideje az önállósodásodat fontolgatod az életed bármely területén, ne habozz tovább, vágj bele a dolgokba! Joggal bízhatsz abban, hogy erőfeszítéseidnek meglesz az eredménye. Dönts, vagy elszállnak az esélyeid!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)A Merkúr és a Mars fényszöge miatt ma „verhetetlen" leszel a munkában, és egy csomó olyan dologgal meg tudsz birkózni, amikkel korábban nem, vagy csak nagyon nehezen. Használd ki ezt az alkalmat, nagyot haladhatsz előre!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Rövidesen visszanyered lelki egyensúlyodat, otthon pedig megkapod azt a védettséget, amire vágysz. A szeretteid a mai napon is körbevesznek törődéssel, hamarosan pedig az egész életedet megváltoztathatod, ám ehhez határozott kell, hogy legyél!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma a gyakorlatias teendőkön van a hangsúly, ezeket kell előre sorolni. Meglátod, a lelkednek is jót fog tenni, ha a gyakorlatias problémákat rendezed. Ha rászánod magad a tavaszi nagytakarításra, azzal nemcsak a lakás, de energetikailag minden más is felfrissül körülötted.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)Most semmiből sem csinálsz problémát. Rájöttél ugyanis, hogy az érzelmeid néha túl messzire ragadnak el, és ilyenkor nem igazán vagy ura a cselekedeteidnek. Egy álmod valóra válhat, de csak ha betartod a játékszabályokat.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)A Merkúr és a Mars fényszöge nagy lendületet ad mindenhez, és türelmet is, valamiféle józan belátást az idegesítő ügyekkel kapcsolatban is. Egyszerre tudsz határozott és megértő lenni, ez pedig kiegyensúlyozott kapcsolatokhoz is vezet -írja Astronet.

