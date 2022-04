Kedden állt először a nyilvánosság elé új barátnőjével Csuti. Botrányos szakítása után négy hónappal talált rá a szerelem. Sokak szerint Gina pont olyan karakter, mint Csuti exfelesége, Kulcsár Edina, ráadásul egyidősek is. A Borsúgy tudja, Gina is túl van egy nehéz szakításon, őt is megcsalták.

Csuti új párjáról egyelőre annyit árult el, hogy civil és egyelőre még ismerkednek, aminek része volt a három napos madridi út is.