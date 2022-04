Később Edina megosztott egy másik fotót is, amiből kiderült, hogy esküvőről szó sincsen, egy fotózáson vett részt. Az internet népe erre kiakadt, keményen beszólogattak az egykori szépségkirálynőnek. Párat idézünk is:

"Máskor mindig a képhez írod, hogy melyik fotózáson készült és melyik márkát/szponzort viseled. Most DIREKT provokálod az embereket beleértve az EXEKET is, és még neked van "gyönyörű lelkivilágod."

"Mivel láttam már a kapcsolat elején hogy te vagy a mérgező fél. Nem a gyermekeid apja. És pszichiáter vagyok most jelenleg a Silent Treatment módszert eszközt használod a bosszúra!! Csak most a követőidet is felhasználod erre. Mily érdekes kell a balhé, amint a bmx-nek volt egy balhéja hogy írjanak róla, te jössz provokálsz ezzel! Kellenek azok a fránya reklámok, likok az oldalra. Isten ments hogy dolgozz! És erre nagyon jól tudod hogy nem jó példát mondtál, hogy most másként csinálsz mindent pl másfelé is mész dolgozni! Tudod mit csinálsz te! Majd jön a sajtó telesírása hogy téged mindenki bánt!"

"Engem mindenki ok nélkül bánt, nem is nyilatkozom (csak kéthetente) és mégis velem foglalkoznak brühühü" Nagyon rossz irányba változik Edina az új párja mellett, de hát nem csoda elnézve a bmx kirohanásait.

"Iszonyat milyen manipulator vagy! Olyan mintha lenne egy 5ezer oldalas marketing konyved es abbol szedned az infokat mire hogy kell reagalni! A palid 'megcsinalta' a balhet te erre hozol egy ketertelmu kepet 'egyetlen szo' nelkul. Nem felejtem el mikor a tv-ben riportot csinaltak veled es azt mondtad ez ev novemberig akartal hazudni arrol hogy Csutival egyutt vagytok! Oriasi manipulator es szineszno vagy! Mar aki nem lat at rajtad."



Edina válaszolt is a kéretlen kommentekre:

"Milyen szavaimat forgatná ki a sajtó, amikor egy betűt nem tettem ehhez a képhez? Nyafogok? Dehogy is! Ha az amit én csinálok, neked annak minősül, akkor te még nem találkoztál nyafogással! Igen, direkt teszek ki képeket az oldalamra! Vagy talán azért nem kellene megosztanom semmit, mert azok szinte mindegyikéből cikket generálnak rólam?! Engem már nem érdekel. Gondoljon mindenki azt, amit csak szeretne!"



Kulcsár Edina exférje, Szabó Adrás Csuti is továbblépett, új barátnője, Regina kísértetiesen hasonlít az egykori szépségkirálynőre.