Örömhírt jelenett be Kökény Attila: éjjel megszületett negyedik unokája.

A nagy eseményre az egész család összegyűlt, a zenész az Instagramra videót is posztolt. "Isten áldjon mindenkit! Megszületett az unokám, itt az egész család. Isten hozott Nikolász" - mondta.

Attila korábban arról mesélt, hogy feleségével vágytak negyedik babára, ám Aranka elvetélt. "Amikor a két nagyobbik gyerekünk már kirepült a családi fészekből, és tudtuk, hogy hamarosan a kisebbik is önálló életet kezd, úgy voltunk vele: most vagy soha. A feleségem teherbe is esett, de sajnos elment a baba. Utána meg a lányunk beelőzött minket. Amikor bejelentette, hogy babát vár, lemondtunk a gyerekről, mert furcsa lett volna, ha egyszerre várandósak" - nyilatkozta.