Ahogy már megírtuk, Mádai Vivien távozik a TV2-től, és Iszak Eszti veszi át a helyét a Mokka című reggeli műsorban. Mádai korábban már beszélt arról, hogy milyen változások lesznek az életében, most pedig a műsorvezető partnere, Istenes László is megszólalt Vivien távozásával kapcsolatban:

"Nos, kedves Kollegína... olybá tűnik, hogy itt és most nekünk egyelőre ennyi, de egy kicsit sem szomorkodunk, sőt... hiszen 5 év nagy idő... ebben a műfajban pedig kiváltképp. Hálás vagyok az elmúlt évekért, azért, amit közösen kaptunk, mivel nagyon ritka az ilyen szintű szakmai kémia, érzékenység és összhang. Ilyenből jó, ha egy adatik az életben. A legfőbb titok természetesen a kémia, de az önmagában még kevés lenne. Kell hozzá egymás tisztelete, elfogadása, a szakmaiság, az alázat, a lojalitás és a HUMOR. Ez utóbbi nagyon fontos számomra, mindig is az volt... talán a legfontosabb ebben a szakmában (is), mert ha az nincs, akkor semmi nincs, akkor a többi is semmivé válik és nem működik" – kezdte a bejegyzését Istenes László.

"Köszönöm, hogy segítettél abban, hogy még jobb legyek, mert ebben a műfajban nagyon fontos, hogy milyen a társad. Fontos, mert csak vele együtt tudsz jó és még jobb lenni, ha inspirál, segít, „tanít", támogat. A mi párosunk már az első munkanapunk első perceiben összeállt, bevallom, ez engem is meglepett. Az első pillanattól könnyed, spontán, ösztönös, életszerű, vidám és természetes volt a közös munka. Bízom benne, hogy ezt nem csak mi éreztük így... Most az utolsó Mokkás adásunk után, kívánok Neked a családi életedben és az új szakmai utadon is sok sikert, és sok boldog pillanatot!" – írta a műsorvezető.