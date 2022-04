Visváder-Palácsik Lilla és férje, Tamás már a második gyermeküket várják. Sokáig titkolták Lilla terhességét, de jó okuk volt arra, hogy várjanak a nagy bejelentéssel. A boldog szülők azóta már azt is megosztották követőikkel, hogy ismét kifiú érkezik a családba, és lehetséges, hogy a Nátán nevet fogja kapni.

Lilla rendszeresen közzétesz részleteket második terhességéről, amivel kapcsolatban elárulta, második terhessége egyáltalán nem hasonlít az elsőre.

"Most már értem miért mondják azt, hogy minden terhesség más. A mostani várandóságom nem is hasonlít az elsőre. Noah babát várva soha nem voltam rosszul, mindent kívántam, jókat ettem. Most viszont sokszor alig birok enni, sokkal álmosabb és fáradtabb vagyok, de egy valami ugyanaz! Az érzés! Az az elmondhatatlan, felfoghatatlan csoda, hogy a szívem alatt egy kicsi élet fejlődik. Egy kis élet, aki már most meghatározza a mindennapjainkat. Érdekes az emberi szív, hogy egy pillanat alatt meg tudja osztani a szeretetet! Noah baba iránt érzett szeretetet hirtelen egy másik babára gondolva is érezni kezdtem" - írta Lilla a fotó alá.

Nemsokára elindul a Drágám, add az életed! című vetélkedő, ahol Visváder-Palácsik Lilla és férje, Tamás is megméretteti magát.