Edináék 2015-ben döntöttek úgy, hogy a tengerentúlon folytatják tovább közös életüket. Bár azóta nem sokat hallani a csinos szőkeségről, most kivételesen a bizalmába avatta a Blikk olvasóit, és a közelgő húsvét apropóján mesélt egy kicsit floridai mindennapjaikról.

Elmondása szerint ott a húsvétvasárnapra helyezik a hangsúlyt, hiszen a locsolkodás arrafelé nem divat, a kerti tojáskeresést és a tojásfestést viszont az amerikaiak is kedvelik. Gyermekei, Miranda és Matteo szintén szívesen hódolnak ezeknek az ünnepi elfoglaltságoknak, csakúgy, mint a különleges iskolai és hobbifoglalkozásoknak.

A 7 éves kisfiam első osztályosként már szépen olvas, és kezd megbirkózni az összetett mondatok írásával is, mivel itt a gyerekek 5 évesen, az óvodában kezdik tanulni a számokat és a betűket. Úgy látom, nagy hangsúly van a motiváláson, és igyekeznek használható tudást adni nekik, életre nevelik őket.

Sokszor mondjuk a gyerekeinknek, milyen szerencsések, hogy a fő tárgyak mellett annyi érdekes, úgynevezett speciális órájuk van. A 13 éves lányunk, Miri tanul képzőművészetet, állampolgári jogi ismereteket, a korának megfelelő pénzügyi jártasságot szerez, és állatmenhelyekre is viszik, hogy megismerje az önkéntes munkát. Öt évig kínaiul tanult, most spanyolul" – mondta az egykori tévés, aki azt is hozzátette, hogy ugyan szeret néha hazajárni és a családjával tölteni az időt, rajtuk kívül más nem igazán húzza vissza szülőhazájába.