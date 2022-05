A motiváció fenntartása az egyik legnagyobb feladat, főleg annak, akinek még nem képezi az élete szerves részét a mozgás. Ha még nem vált szokássá, életmóddá az edzés, akkor időről időre elveszíthetjük a lendületet. Ha most kezdenénk el, vagy most kezdenénk újra a mozgást, de egyszerűen nem tudjuk rávenni magunkat a tényleges lépések megtételére, akkor íme, néhány tipp, amivel motiválttá tehetjük magunkat.

Nem egyszerű olyasmire rávennünk magunkat, amihez igazából nincs kedvünk. Akinek szenvedélye a mozgás, annak ez nem feladat, de aki még nem találta meg benne az örömét, de tudja, hogy hasznos volna, annak bizony nehezebb motiváltnak maradnia, főleg, ha egyszer már elvesztette a lendületet valami miatt. Ezért szedtünk össze néhány tippet arról, hogyan tudjuk ösztönözni magunkat.

1. Jutalmazás

A fárasztó munkanapok után a legnehezebb felvenni az edzőruhát, és belekezdeni egy izzasztó gyakorlatsorba, vagy a kilométerekbe. Vannak, akiknek a fogyás és a jobb egészség, vagyis a nem teljesen kézzelfogható, nem azonnali, de valós előnyök elegendőek ahhoz, hogy erőt vegyenek magukon és belekezdjenek az edzésbe, de nem vagyunk egyformák. Attól, hogy számunkra esetleg ezek nem elegendőek, főleg nem egy-egy nehezebb napon, nem vagyunk rosszabbak, csak más módszert kell találnunk önmagunk motiválására. Ezért érdemes valami valós, kézzelfogható jutalomban részesíteni magunkat az edzések után. Találjuk meg azt, ami nekünk örömet okozna, és azt adjuk magunknak "ajándékba", miután elvégeztük a feladatot. Lehet az a kedvenc sorozatunk következő része, az izgalmas könyv következő fejezete, egy diétás smoothie, a lényeg, hogy örömöt leljünk benne, ez ugyanis segít abban, hogy szokássá váljon a mozgás. Idővel az agy összekapcsolja a mozgást ezzel az örömmel és endorfinnal, vagyis megtaníthatjuk az agyunknak, hogy az edzés maga a jutalom, és végül nem is lesz szükségünk több motivációra.



2. Szerződjünk le!

A magunknak tett ígéreteket sokkal gyakrabban és könnyebben szegjük meg, mint a barátainknak tetteket, és még nagyobb az esély a betartásukra, ha írásba is adjuk. Akkor pedig végképp, ha valamilyen retorzióra is számíthatunk, amennyiben nem tartjuk magunkat a leírtakhoz. Lehet ez egy jelképes összeg, de önmagában már az is elég, hogy be kell vallanunk, nem teljesítettük azt, amit megígértünk. Jobb, ha minél hosszabb időre köteleződünk el, mert a kezdeti motiválatlanság után rá fogunk jönni a mozgás hosszútávú előnyeire. Ha csak néhány hetet vállalunk, akkor nem jutunk el a tényleges élvezeti mozgásig. Ne féljünk és ne gondolkodjunk, csak vágjunk bele!

3. Engedjük szabadjára a fantáziánkat

A pozitív gondolkodás szépen hangzik és nagyon egyszerű, de önmagában nem biztos, hogy hasznos. Ha délután nem tudjuk rávenni magunkat, hogy felálljunk a kanapéról és elkezdjünk futni, az nem fogja teljesen megoldani a problémát, ha megpróbáljuk tudatosítani magunkban, milyen előnyökkel is jár az, ha mégis megtesszük. Hiába képzeljük el magunkat fittebben és egészségesebben, azt is azonosítanunk kell, pontosan mi az, ami meggátol minket abban, hogy a számunkra nyilvánvalóan minden szempontból előnyösebb elfoglaltságot válasszuk a „semmittevés" helyett. Túl fáradtak vagyunk? Nem merünk egyedül elindulni? Ha tudjuk, hogy mik az akadályok, akkor és csak akkor tudunk megoldást találni!

3+1. Találjunk élvezetes társaságot

Megfizethetetlen, ha az edzés nem kényszer és nem szenvedés, hanem kikapcsolódás. Ezért fontos, hogy olyan emberekkel együtt mozogjunk, akik mentálisan is feltöltenek bennünket, akik növelik az önbizalmunkat, akik ösztönöznek, és akikkel közösen indulhatunk el az úton a célunk felé.