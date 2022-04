Kovács Dóra és szerelme, László immár fél éve alkotnak egy párt. Legutóbb a tél elől menekülve Zanzibár titkait fedezték fel együtt, most pedig új mérföldkőhöz érkezett a kapcsolatuk: Laci egy külföldi forgatásra is elkísérte kedvesét.

A luxusmagazin témája ezúttal a festői síparadicsomként elhíresült Obertauern volt, ahol két felvétel között az álompár arra is szakított időt, hogy egymás társaságában kikapcsolódjanak. Síeltek, megnézték a helyi látványosságokat és természetesen romantikáztak, amikor csak tehették.

Bár László civil életet él, így Dóri csak mértékkel enged betekintést közös életükbe, pár jól sikerült fotót azért rendszeresen posztol közös kalandjaikról.