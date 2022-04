Máricusban Ebanie Bridges lett az IBF női harmatsúly-világbajnoka, és azóta egyre többen elismerték, hogy a dekoltázs és a csinos külső mögött tudás és alázat is van benne.

Veresége után María Cecilia Román, a korábbi bajnok kifejtette a véleményét: "Tévedtem Ebanie Bridgesszel kapcsolatban. Sokkal jobb, mint amire számítottam".



A Szőke Bombázó is reagált a korábbi bajnok soraira: "Biztos elterelték a figyelmedet a melleim, ezért nem tűnt fel a tudásom. Ne aggódj, nem vagy egyedül. Sok gyűlölködő nem lát túl a melleimen... Örülök, hogy te rájöttél a tévedésedre".

Az ökölvívók nemcsak a ringben hatalmas harcosok, hanem az életben is: Balzsay Károly kétszer is megküzdött a rákkal, Kell Brookot pedig kétszer is meg akarták késelni.