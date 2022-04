Laza lelki tartás! Mint önmagának szóló parancsot írta fel nagy írónk a naplójába. Némi kis huncutság, derű és kedély kell az élethez, bizony.

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek." Ez a nagy parancsolat nem zárja ki azt, hogy magunknak is bocsássunk meg, hiszen a szeretet mindenki felé így működik. S aki önmaga felé nem tud, mások felé sem képes. A Nap is azért ad életet s ragyog, mert imád Nap lenni. Ha éjszaka nem látod, tudd, hogy máshol ragyog. S nemcsak másoknak – önmagának is.



