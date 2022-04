Stohl András még 2010. május 8-án okozott balesetet a Budapestről Fót felé vezető úton. A balesetben négyen sérültek meg, egyikük súlyosan. A műsorvezető vérében később alkoholt, vizeletében pedig tiltott anyagot is kimutattak. A vizsgálatokból kiderült, az alkohol mellett kokaint is fogyasztott Stohl a balesetet megelőzően.

A színész jó magaviselet miatt öt hónap után szabadulhatott. A börtönben töltött hónapok mély nyomot hagytak benne. Stohl egy könyvet is írt arról, hogy milyen rettenetes viszonyokat tapasztalt az ottléte során.

A Jászai Mari-díjas színművész Osváth Zsolt, Zshow Time című műsörában mesélt a balest körülményeiről és arrol, hogyan viselkedtek vele a börtönben.

"Nem hagytam senkit cserben, ott voltam, amikor a mentő megérkezik, a rendőrt nem vártam meg. Azt sem akartam, hogy Ancsi vigye el helyettem a balhét, hisz mindenki látta, hogy én vagyok ott a helyszínen. Drogot azóta egyáltalán nem használok, színpadra vagy kamera elé pedig soha nem megyek úgy, hogy ittam, erre pedig a kollégáimat is megkérem. Rendszeres alkoholfogyasztó vagyok, de csak otthon vagy előadás után. A családomat rettenetesen megviselte ez az eset, akkor is, ha nem mondták ki, vagy lehet, volt olyan is, amiről nem tudtam, hogy megviselte őket. Szeretném egyébként, ha már ezt befedné a homály, mert már tizenegy éve történt. Hálás vagyok, hogy letöltendő büntetést kaptam, tanultam belőle" - mesélt a balesetről a színész.

"A börtönben nem voltam V.I.P. személy, magánzárkában voltam, és borzasztó volt egyedül, sétálni sem mehettem ki a többiekkel, mert az elején nagyon féltettek. Szerencsére a rabokkal jól kijöttem. Ott semmit nem tudsz, mérhetetlenül unalmas a lét. Nem művészuraztak, hanem Bucinak hívtak. Az az öt hónap nem múlt el nyomtalanul" - mesélte a műsorban Buci.