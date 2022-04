Az úgynevezett esszenciális zsírsavak nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy testünk megfelelően működjön. Fontos szerepet játszanak az immunrendszer védelmében, segítik a sejtek megerősödését és a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, jól ismert gyulladáscsökkentő hatásuk, és nem utolsósorban energiaforrásként is remek szolgálatot tesznek.

Ezeket a "jó zsírokat" azonban nem képes előállítani a szervezetünk, ezért csak egyetlen módon, táplálkozás során tudunk hozzájutni a megfelelő mennyiséghez. Szerencsére rengeteg olyan élelmiszer létezik, melyeknek magas az esszenciális zsírtartalma: ezek közé tartoznak például a tengeri halak, valamint az olajos magvak is.

Az esszenciális zsírok pótlására létezik jobb és ízletesebb megoldás is, mint elcsipegetni pár szem mandulát vagy sós mogyorót. Azok számára pedig, akik nem szeretik a halat, életmentőek lehetnek a magvajak!

A magvajak a nevükkel ellentétben nem tartalmaznak tejet és tejszármazékot, hanem teljesen növényi eredetűek. Emiatt a vegánok, valamint a tejfehérje-allergiában és laktózintoleranciában szenvedők is bátran fogyaszthatják. A magkrémek nagyszerű fehérje- és rostforrások, magas a magnézium és B-vitamin tartalmuk, a bennük található telítetlen zsírsavak jótékony hatással vannak a szív- és érrendszerre, emellett könnyebben emészthetők, mint a nyers magvak.

A magkrémek felhasználása nem bonyolult. Mutatunk öt példát, hogyan építhetjük be ezeket a finomságokat az étrendünkbe.

Ízesítsük vagy díszítsük vele a zabkását

A zabkása a diétázók és testépítők Jolly Jokere. Tökéletes választás reggelire, de akár ebédre vagy vacsorára is. A zabkása elkészítésének számtalan módszere ismert: megfőzhetjük vagy akár meg is süthetjük, de hűtőben pihentetve úgynevezett overnight oats-ot is csinálhatunk a zabpehelyből. Bármelyiket is választjuk, mindegyikhez tökéletes kiegészítők lehetnek a magkrémek. Belekeverve vagy a tetejére csorgatva olyan extra ízt kölcsönöznek a zabkásának, amelyről nehéz lesz leszokni. A zabkásához adott törökmogyoróvaj például gondoskodik a megfelelő kalcium, magnézium, cink és vaspótlásról.

Palacsintatöltelék

A tejfehérje-érzékenyek és cukorbetegek számára kész rémálom a palacsintaevés, ugyanis a három klasszikus ízesítésből (kakaós, lekváros és túrós) kettő tiltólistás. Számukra lehet mentőöv a magkrém, hiszen nemcsak tejmentesek, de hozzáadott cukrot sem tartalmaznak. A földimogyoróvajat enyhén sós ízvilága is tökéletes passzol az édes palacsintatésztához, de ha semlegesebb ízt szeretnénk, akkor válasszuk a kesudió- vagy mandulavajat. Ezek édesebbek és alacsonyabb a kalóriatartalmuk.

Ázsiai ételekbe mogyoróvajat

Sokan ismerhetjük a kínai mogyorós csirkét, a gung baót. Ezt az ételt azonban nemcsak a közeli kifőzdében tudjuk megvásárolni, hanem mi magunk otthon is elkészíthetjük. Az ételbe pedig vihetünk egy hatalmas csavart azzal, ha egész mogyorószemek helyett mogyorókrémet adunk a mázhoz. Nem kell lemondanunk a tört mogyorószemek okozta ropogós élményről sem, ha olyan magkrémet választunk, amely nem "smooth", hanem "crunchy".

A humusz elengedhetetlen része

Talán bele sem gondoltunk még abba, hogy a tahini, vagy köznapibb nevén a szezámpaszta is magkrém. Ugyanolyan eljárással készül a szezámmagkrém is, mint a mogyoróvaj. Nélküle elképzelhetetlen a keleti konyha legnépszerűbb fogása, a humusz. A vegánok és tudatos életmódot követők nagy kedvencének, a humusznak telt ízt, selymes állagot és nem utolsósorban remek tápértéket kölcsönöz a tahini. A szezámmagpasztát emellett szendvicskrémekhez is használhatjuk, akárcsak a tökmagkrémet. Az olajos magvak közül a szezámmagban található a legtöbb kalcium, magas rosttartalma miatt pedig felpörgeti az anyagcserét, így kiváló salaktalanító.

Sütemények kiegészítője

Nemcsak töltelékként, hanem tésztába keverve is remekül működnek a magvajak. Szinte észrevétlenül csempészhetünk plusz fehérjét és értékes tápanyagokat az egyszerű muffinba vagy kevert süteménytésztába. A dió-, a mandula-, a pisztácia- és a pekándiókrém extra selymességet, semmihez sem hasonlítható ízt kölcsönöz még a legegyszerűbb sütinek is. Mivel a magkrémek állaga sűrű és tapadós, ezért felhasználhatjuk őket a sajttorták alapjaként szolgáló kekszréteghez is, és kiválthatjuk vele az olvasztott margarin vagy vaj egy részét.

A cikk megjelenését a Nébar Kft. támogatta.