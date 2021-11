A TikTok önmagából adódóan melegágya a videós trendeknek, viszonylag könnyen hatalmas népszerűségre tehetünk szert akár abból is, ha saját bénázásunkat osztjuk meg a világgal. Az egyre ismertebb közösségi platform azonban nem csak az öncélúságnak ad teret, rengeteg olyan felhasználó van, aki hasznos tartalmat gyárt.

Lehet szó matekot oktató videókról, életvezetési tanácsokról, adózási kisokosról, öltözködési szokásokról, lakberendezésről, edzésről vagy főzésről, számtalan témában találunk tényleg működőképes praktikákat. Az egyik ilyen az overnight oats, magyarul egyéjszakás zabkása.

A zabkása a diétázók kedvence, a testépítők mindennapi eledele. Nem csak azért, mert könnyen elkészíthető, hanem mert olcsó, remekül variálható és számos jótékony hatása ismert.

Alapja, a zabpehely remek vas, kálium, foszfor és magnéziumforrás. Önmagában is magas a fehérjetartalma, ellenben vércukorszint-emelő hatása alacsony, így cukorbetegek is nyugodtan fogyaszthatják. A főtt zabpehely glikémiás indexe ráadásul még alacsonyabb is, mivel hőkezelés közben felszabadulnak a vízoldékony rostok, amik lehetővé teszik, hogy a glükóz csak lassan jusson a véráramba.

Mivel a zabpehely lassan felszívódó szénhidrát, hamar a jóllakottság érzetét okozza. A rostjai nagy mennyiségű vizet képesek megkötni, ennek köszönhető, hogy serkenti az emésztést. Sok antioxidáns található benne, az avenantramid kizárólag a zabban található meg és gyulladásgátló hatása van. Nyugtatja a gyomrot, természetes lúgosító. Fogyasztása nemcsak a belekre, hanem a hajra és a bőrre is jó hatással van.

A legújabb TikTok őrület nyomán összeszedtük a legzseniálisabb zabkása recepteket, amiket elég este összeállítani és hűtőbe tenni. Főzni sem kell és a mosogatnivaló sem gyarapodik.

Mogyoróvajas, csokis zabkása

Hozzávalók: 40g aprószemű zabpehely, 20 g csokis vagy vaníliás proteinpor, 1 kiskanál chiamag, 1 csapott evőkanál édesítetlen kakaópor (elhagyható, ha a fehérje csokis), vaníliaaroma, 2 dl tej vagy növényi tejhelyettesítő + 15 g mogyoróvaj és olvasztott étcsokoládé.

A hozzávalókat összekeverjük abban az ételhordóban/befőttes üvegben, amiben másnap vinni szeretnénk, majd a tetejére rétegezzük a mogyoróvajat, amire rácsorgatjuk a megolvasztott étcsokoládét. Hűtőbe tesszük egy éjszakára.

Epres sajttorta zabkása

Hozzávalók: 40 g aprószemű zabpehely, 1 csapott evőkanál vaníliás proteinpor (opcionális), 3 db eper, 10 g chiamag, 2 dl tej vagy növényi ital, 40 g joghurt, 2 db a kedvenc kekszünkből, 2 kiskanál eperlekvár.

A zabpelyhet, a proteinport, a chiamagot, a joghurt felét, az eperlekvárt és a tejet összekeverjük egy tálban. A 2/3-át belekanalazzuk abba a pohárba vagy üvegbe, amiben másnap el szeretnénk vinni magunkkal. A zabkásás rétegre felkockázzuk a három epret, kis darabokra törjük az egyik kekszet és rászórjuk. Ezután befedjük a maradék zabkásával, amire jöhet újra joghurt és még egy réteg kekszmorzsa. Hűtőbe tesszük.

Tiramisu zabkása

Hozzávalók: 50 g aprószemű zabpehely, 1 kávéskanál instant kávé, 1 csapott evőkanál édesítőszer, 1 dl forró víz, 1 dl forró tej, joghurt, vaníliaaroma, kakaópor.

Egy tálban összekeverjük a zabpelyhet, a kávét, az édesítőszert, a vizet és a tejet. Ezután elkezdjük rétegezni a hozzávalókat. A zabkása felére jöhet a vaníliával kikevert joghurtból, arra a maradék zabkása, végül az egészet befedjük joghurttal. A tetejét megszórjuk kakaóval.

Egyszerű zabkása gyümölcsökkel

Hozzávalók: Fél bögre aprószemű zabpehely, 1 kávéskanál fahéj, 1 kávéskanál chiamag, 1 bögre tej, vaníliaaroma, méz vagy szirup + gyümölcsök.

Egy jól lezárható üvegben keverjük össze a hozzávalókat a gyümölcsök kivételével és tegyük egy éjszakára a hűtőbe. Másnap reggel tegyünk rá áfonyát, erdei gyümölcsöket, karikázzunk rá banánt és ha igazán édesen szeretjük, csorgassunk még rá mézet.

Bounty zabkása

Hozzávalók: 4 evőkanál zabpehely, 20 g vaníliás/ízesítetlen vagy csoki-kókuszos fehérjepor, 10 g kókuszreszelék, 150 ml kókuszital, egy evőkanál kókusztej vagy kókuszjoghurt + étcsokoládé és egy darab Bounty

A hozzávalókat összekeverjük. Az étcsokit egy kevés olajjal felmelegítjük és rákenjük a zabkására. A még olvadt csokirétegbe belenyomjuk a kis darabokra felvágott Bounty csokit és az egészet egy éjszakára hűtőbe tesszük.