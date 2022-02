Minden vitamin egyaránt fontos és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szervezetünk megfelelően, egészségesen működjön. Ha felmerül a kalciumhiány, egyből a csontritkulásra gondolunk, nem is véletlenül. Ez az ásványi anyag ugyanis a csontokban és a fogakban található. Ezek testünk kalciumraktárai, innen veszi ki a szervezet a számára szükséges mennyiséget, ha más forrásból nem biztosítjuk az utánpótlást.

Ha nem figyelünk oda a megfelelő kalciumbevitelre, akkor a szervezet a csontok és fogak szöveteiben található mennyiséget fogja elhasználni, ami hosszú távon csontritkuláshoz vezethet. A súlyos kalciumhiány tünete, ha csontjaink és fogaink könnyen eltörnek és csak nehezen gyógyulnak. A szervezetünk azonban már jóval ezelőtt figyelmeztet minket, és ha meghalljuk a szavát, elejét vehetjük a krónikus betegségeknek.

Száraz a bőrünk

A hideg időben sokan szenvednek attól, hogy kiszárad a kezük, viszont nem csak a kétkezi munka vagy a hőmérséklet-változás lehet egyedül felelős a bőrproblémákért. A kalciumhiány hozzájárulhat többek között az ekcéma kialakulásához is, de nem ritka, hogy ennek a vitaminnak a megcsappanása okozza, ha száraz vagy kirepedezik a bőrünk, esetleg hámlani kezd.

Fáradékonyak vagyunk

A kalciumnak fontos szerepe van a csontok mellett az idegek egészségében is. Hiányát jelezheti a kimerültség, az állandó fáradtság és energiahiány, extrém esetben akár ingerlékenységhez, memóriazavarhoz vagy depresszióhoz is vezethet.

Nehezen alszunk el

Általános tünetnek tűnhet, mégis kalciumhiányra utalhat az álmatlanság. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a stressz, a gondokon való agyalás, a jövőtől való rettegés miatt nem pihentető az alvás, ám lehet, hogy más áll a háttérben. A kalcium ugyanis szerepet játszik a melatonin, az alvási ciklust irányító hormon termelődésében.

Gyakori zsibbadásérzés

Kalciumhiányra utalhat az ajkakban, nyelvben, ujjakban vagy lábakban érzett gyakori zsibbadás, bizsergő érzés. Sokan riadtunk már fel az éjszaka közepén arra a kellemetlen érzésre, hogy görcsbe rándult a lábunk. Ez is a kalciumhiány egyik klasszikus tünete. Az izomgörcs főként a lábakban, a vádliban, de nemritkán a kezekben is jelentkezik, hiszen ennek az ásványi anyagnak a csontok és az idegek egészsége mellett a megfelelő izomösszehúzódásban is fontos szerepe van.

Könnyen megfertőződünk

Az influenzaszezonban, vagy manapság a koronavírus-járvány idején nagyon könnyű megfertőződni. Ha azonban valaki sűrűn esik ágynak, az az alacsony kalciumszint miatt is lehet. A szervezetünknek minden ásványi anyagra egyaránt szüksége van, bármelyik hiánya az immunrendszer legyengüléséhez vezethet. Ha pedig szervezetünk pajzsán rés keletkezik, a vírusok is könnyebben döntenek le minket a lábunkról.

Nehezen megy a nyelés

Mivel a megfelelő izomműködéshez szüksége van a szervezetnek a kalciumra, a hiánya nemcsak görcsöket, hanem összehúzódási zavarokat is okozhat. Ezt pedig szokatlan helyen, a szánkban is tapasztalhatjuk. A nyelési nehézség, a szorító érzés a torokban, vagy a hangszalagok elváltozása is a kalciumhiány figyelmeztető tünete lehet.

Mi lehet a megoldás?

Ha a fenti tüneteket együttesen tapasztaljuk magunkon, érdemes orvoshoz fordulni. A kalciumhiány vérvétellel könnyen diagnosztizálható, és ha idejében felfedezik, jól kezelhető. Az erre a célra kifejlesztett készítmények mellett a kalcium pótlásáról egy megfelelően összeállított étrenddel is gondoskodhatunk. Sőt, a helyes táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy bevigyük a szervezetünk számára szükséges ásványi anyagokat.

A felnőttek napi kalciumszükséglete 1000 mg, de ez az érték várandósság vagy idősek esetében akár a másfélszeresére is megnőhet. Jó kalciumforrások a tejtermékek, a mák, az olajos magvak, a káposzta és a brokkoli, a szardínia, a spenót, valamint a vitaminnal dúsított ásványvizek.