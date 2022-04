Nánási Pál és Ördög Nóra előszeretettel avatják be a családi életük pillanataiba a rajongóikat. Legtöbbször a YouTube-csatornájukon és az Instagram-oldalukon teszik közzé ezeket a felvételeket, habár már többször érte kritika őket azért, mert sok képet osztanak meg a gyerekekről. Most, a legújabb kitett fotó alá is érkezett kritizáló komment.

"Szánalmas, hogy 'aprópénzre' váltjátok a gyerekeiteket. Miért kell folyamatosan szerepelni? Nánási Pál egy remek fotós, mióta ebben a majomparádéban részt vesz, teljesen hiteltelenné válik számomra, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül" - idézi az azóta eltűnt kommentet a Bors. Természetesen sokan örültek a fotónak.

"Tüneményes gyermekeitek vannak" - írta egy kommentelő. "Édesek" - írta egy másik hozzászóló.