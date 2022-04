Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)Ma, habár kissé meginogsz a hitedben, mégsem ér csalódás. Ha támadás ér valahonnan, az csak felhívás a győzelemre, szellemi téren akár a meggyőzésre. Ez a szellemeddel és a személyiséged tüzével nem lehet neked probléma.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

A mai napon hatalmas lendülettel veted bele magad a munkába. Habár a környezeted ebben nem mutatkozik partnernek, téged most még az sem zavar, ha magányosan kell munkálkodnod. Legalább van alkalmad önállóan kidolgozni a gondolataidat.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Régi ismerősök régi aggályokat ébreszthetnek újra benned. Azonban feledd el a rossz emlékeket. A sors most más irányt vesz, amihez a múlt csak kiindulás. Az újban az elmúlt rossz is más értelmet nyerhet.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)A Bak Hold kitisztítja előtted a képet, most világosan látod, hogy mi az, ami nehézséget okozott az elmúlt időszakban. Javítani is tudsz ezeken, mert most vagy annyira tudatos, hogy átlásd nemcsak a másik hibáit, hanem azt is, te mit hibáztál el, és most tudod is korrigálni azt.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Valaki segít neked, ami nagyot lendíthet az előrejutásban. Egy régi, kopottá, vagy kényelmetlenné vált köteléket viszont végképp megszakíthatsz. Ehhez elsőnek meg kell bocsátanod. A megértés már fél megbocsátás...

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Hiába adott egy rokonod, vagy ismerősöd jó szándékkal tanácsot, mégsem ért célt vele. Magánügyekben talán bölcsebb is, ha a saját fejed után mész. A más útján, hiába jó, nem találod meg a saját kibontakozásodat. Szerelemben főként nem!

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide, ha a heti horoszkópodra vagy kíváncsi, azt pedig ide kattintva tudod elolvasni.