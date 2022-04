2018. április 23-án látta meg a napvilágot Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb gyermeke, Lajos herceg, akinek életét nagy kíváncsiság övezi. Nemrég még arról írtunk, mi volt a kisfiú első szava, most pedig már a negyedik születésnapját ünnepli a királyi család.

A Duke and Duchess of Cambridge hivatalos Instagram-oldalára két fotó is felkerült a tündéri hercegről, aki a tengerparton rohangál. Tényleg rohan az idő...