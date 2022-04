A Hold és a Szaturnusz fényszöge komoly színezetet ad az érzéseinknek, és most sikerül megtalálni az egyensúlyt a szív és az ész között. Napi horoszkóp következik vasárnapra.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szerencsés napod lehet ma, még szorult helyzetekből is nagyszerűen ki tudod vágni magad. Minél nehezebb a helyzeted, annál jobban járhatsz a végén a napi horoszkóp szerint. Ez persze nem azt jelenti, hogy direkt keresned kellene a veszélyt...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Vénusz együtt áll a Neptunusszal, ami romantikus energiákat és spirituális élményeket egyaránt hozhat. Ma mélyebb szinten vagy képes kapcsolódni másokhoz, és olyan beszélgetéseket tudsz folytatni, amik során valóban megérteted magad, és megérted a másikat.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Energikus és találékony vagy a mai napon. Különösen a főnökeidet kápráztatod el zseniálisabbnál zseniálisabb ötleteiddel. A megvalósítás már nem annyira könnyű, ahhoz szükséged lesz másokra is.



Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Vénusz-Neptunusz együttállás miatt most könnyebben megragadható, és megfogalmazható, amit néha saját magad sem tudsz: hogy mire is vágysz valójában. Ezzel pedig bevonzhatod az igazit és a boldogságot az életedbe.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Szereted kimondani, amit gondolsz, és azt is tudni akarod, hogy a partnered miként gondolkodik kettőtök kapcsolatáról. Ma lehetőséged lesz rá, hogy megértsd a másik mozgatórugóit.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Vénusz-Neptunusz együttállása felébreszti benned a nyitottságot a spiritualitásra. Most olyan élményeid, érzéseid és megéléseid lehetnek, amik még közelebb hoznak egymáshoz a pároddal.

