A hámlasztásnak, avagy exfoliálásnak két nagy csoportját különböztetjük meg: a fizikai és a kémiai típusút. Előbbinél mechanikus úton szabadulunk meg az elhalt hámsejtektől, azaz leradírozzuk a bőrt – ahogyan a leggyakrabban emlegetni szokás -, míg utóbbinál különféle savakat alkalmazunk a kívánt eredmény eléréséhez. A savas hámlasztás ezen belül lehet otthoni és lehet orvosi is. A kereskedelmi forgalomban kapható kémiai hámlasztók leginkább AHA, BHA vagy PHA savakat tartalmaznak, amelyekről az a hír járja, hogy mivel fényérzékennyé teszik a bőrt, használatuktól a naposabb, melegebb idő beköszöntével el kell búcsúznunk.

Pedig ez így nem egészen igaz, hiszen a megfelelő hámlasztás ilyenkor sem tilos. De mire ügyeljünk a nyári savazás során?

Nem mindegy, milyen sav

A legnagyobb hiba, amelyet elkövethetünk, és amely a savas hámlasztás száműzéséhez vezethet, hogy minden kémiai hámlasztót egy kalap alá veszünk. Holott egyáltalán nem mindegy, hogy AHA, BHA vagy PHA típusú exfoliálásról beszélünk.

AHA hámlasztók

Az AHA savak azok, amelyek miatt elterjed az a nézet, hogy nyáron tilos a kémiai hámlasztás. Ez a típus és főleg a glikolsav ugyanis valóban fényérzékennyé teszi a bőrt. Ráadásul nem is néhány órára vagy napra, hanem legalább egy hétre! Így a nyári glikolsavas hámlasztás előtt valóban jó, ha kicsit mérlegelünk. Merthogy a hámlasztás még ebben az esetben sem tilos. Csupán arra kell figyelni, hogy a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt fektessünk a megfelelő fényvédelemre, azaz valóban betartsuk, hogy néhány óránként újrakenjük a minimum 30, de inkább 50 faktoros UVA és UVB védelmet is biztosító krémünket. Ez pedig nem is annyira egyszerű, hiszen ki nézegeti állandóan az óráját a strandon, városnézés, kertészkedés vagy a teraszon a fröccsözés közben? Arról nem is beszélve, ha sminkelünk... Szóval, aki nem a tudatosság és a következetesség mintaképe, az inkább tényleg hagyja az AHA savakat nyáron, különben több bajt okoz velük, mint amennyi hasznot lát belőlük.

BHA és PHA hámlasztók

Aki nem tud lemondani a savas hámlasztásról, de nem annyira fegyelmezett, hogy kétóránként kenekedjen, annak sem kell búsulnia! A jó hírünk ugyanis az, hogy BHA és PHA termékeket nyáron is bátran használhat bárki, ezek ugyanis nem teszik fényérzékennyé a bőrt, sőt, a szalicilsav és a gluconolactone is kifejezetten segít a fényvédelemben! Ez persze nem azt jelenti, hogy kihagyhatnánk a fényvédőzést a reggeli rutinunkból, csupán annyit, hogy nem kell számolni az AHA-nál előforduló extra érzékenységgel.

Szóval nyugodtan használjuk nyáron is a savakat, csak legyünk körültekintőek, válasszunk tudatosan, megfontoltan hámlasztót, és soha ne feledkezzünk meg a megfelelő fényvédelemről, hiszen ez a szép bőr alfája és ómegája egyébként is.