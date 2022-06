Beköszöntött a nyár, vele a jó idő, ha jó idő, akkor pedig elő végre a nyitott cipőkkel! Mutatjuk is, mik lesznek idén a legtrendibb szandálok.

Lapos surranó

A nyár örök kedvencei a kényelmes, lapos szandálok, amelyeket szinte mindenki imád. A legjobb viselet, ha sétálni szeretnénk egyet a parton vagy csak valami lábbelit fel akarunk kapni reggel. Semmi faxni. Fő a praktikum.

Magas bokapántos

Persze akadnak olyanok is, akik nem érik be a szolid lapossal, hanem nyáron is szeretnek magas sarkút húzni, s ettől még a tikkasztó hőség sem riasztja el őket. A sarok lehet kecsesen vékony vagy kényelmesen kocka, a lényeg, hogy a boka körül tekeredjen a pánt.

Hátul nyitott

A hátul nyitott, sarokpántos lábbelikről nekem mindig a nagymamám jut eszembe, ám akármennyire is avétosnak érzem ezt a típust, idén bizony ultra trendi minden ilyen lábbeli. Úgyhogy elő a sarokreszelőkkel, mert ezen a nyáron igencsak nagy hangsúlyt kap ez a testrész is, köszönhetően a hátul nyitott cipőknek.

Gladiátor

Ha már pántos szandikról esett szó, akkor nem állhatjuk meg, hogy külön figyelmet ne szenteljünk az extrém pántokkal rendelkező gladiátor fazonoknak. 2022-ben ugyanis még mindig menő kötözött sonkát csinálni a lábunkból...

Platform

A platform valahogy szintén nem akar kimenni a divatból. A magasított talprész megjelenhet lapos talpú és magas sarkú szandikon egyaránt, és éppen úgy lehet 2-3 cm, mint ahogyan 6-8 cm is.

Szögletes orr

Aki valamennyire is követi a trendeket, az már tudja, hogy a tömbsarkak mellett egyre inkább hódítanak a szögletes orrok is. Nincs másképp ez a szandáloknál sem - valójában nem is olyan rossz dolog ez, hiszen legalább kényelmes.

Átlátszó üvegcipő

Ezeket a típusokat még Hamupipőke is megirigyelhetné, hiszen az átlátszó szandálok pont úgy festenek, mint a mesebeli üvecipellő. Akad belőle lapos, magas, de papucs fazonú is.

Magas sarkú tanga

Ha azt hallju,k tanga, akkor leginkább egy bugyifazon jut az eszünkbe vagy a tangapapucsnak csúfolt, leginkább a strandokon hordott flip-flop. Nem csalás, nem ámítás, 2022-ben azonban megérkeztek a magas sarkú tanga szandálok is... Mindenki döntse el maga, hogy imádja vagy utálja ezt a divathóbortot.