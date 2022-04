Vass István Zoltán pályafutását a Magyar Rádiónál kezdte, sporteseményeket tudósított, majd a Lánchíd Rádióban hallhattuk. Ezután a Karc FM-nél műsorvezető-riporterként dolgozott.

"Amikor a mostani feleségemet megismertem, elhatároztuk, hogy egy Budapesthez közeli, ám már vidéki helységben, egy szép családi házzal pecsételjük meg a közös életünket. Így találtunk Csolnokra, ami egy gyönyörű kis község Budapesttől mindössze 45 kilométerre. Amikor a Magyar Rádiótól eljöttem, azt mondtam magamnak, hogy életemben többé be nem teszem a lábam sem rádió-, sem tévéstúdióba. A nyugdíjas élet azonban nem igazán tetszett, ugyan a feleségem imád és tud is kertészkedni, ez engem sosem vonzott igazán, ezért nagyon megörültem, amikor Belénessy Csaba munkát kínált a Lánchíd Rádiónál. Később a Karc FM-nél rádióztam egészen két héttel ezelőttig" - mondta a rádiós a Blikknek, aki úgy érzi, most jött el az ideje, hogy visszavonuljon.

"Nemrégiben vettünk két elektromos kerékpárt, ezzel járjuk a környéket. Napi tíz kilométert is tekerünk, ami sima biciklivel igencsak nehézkes lenne, hiszen itt nagy szintkülönbségek vannak. A sportos életre igyekszem odafigyelni továbbra is, amikor az idő nem engedi a biciklizést, nagyokat sétálunk a környező erdőkben. Ma már nem hiányzik, úgy érzem, elfáradtam a rádiózásban" - mesélte Vass István Zoltán.