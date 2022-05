Tanúként hallgatták meg a párkapcsolati erőszak területén jártas pszichológust, aki azt állítja, hogy Johnny Depp exének többféle személyiségzavara is van.

Shannon Curry, akit tanúként hallgattak meg Johnny Depp Amber Heard elleni rágalmazási perében, azt vallotta, hogy a színészről végzett értékelése két pszichiátriai diagnózist tárt fel: borderline személyiségzavart és hisztrionikus személyiségzavart.

A szekember a bíróság előtt azt mondta, hogy a diagnózist Heard korábbi pszichológiai értékelésének vizsgálata, két alkalommal közvetlen vizsgálat, valamint a Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) teszt eredménye adta.

Curry elmondta, hogy a 36 éves Heard „reaktív", „túlságosan drámai előadást" mutatott be, és olyan szavakat használt, mint „varázslatos" és „csodálatos" az események leírására. Bármilyen kifinomultnak, „aranyosnak és kislányosnak" is mutatják magukat az ilyen emberek, a szakember szerint „valójában nagyon rombolóak tudnak lenni, drámaiak, kiszámíthatatlanok; a viselkedésük mögött az elhagyástól való félelem és a figyelem középpontjában lenni akarás egyszerre van jelen".

Curry szerint a borderline személyiségzavarral élők labilisak, rettegnek az elutasítástól, képtelenek önmérsékletre, sokszor „nagy adag dühvel és kegyetlenséggel fordulnak a gyengébbek felé", emellett jellemző rájuk, hogy eltolnak maguktól minden felelősséget, a dühük pedig bombaként robbanhat.

A szakember azt is elmondta, hogy a borderline személyiségekre jellemző, hogy partnerüket hol bálványozzák, hol a legnagyobb mocsoknak tartják, agresszívek, és hajlamosak a joggal fenyegetőzni, például távoltartási végzéssel, vagy erőszak vádjával fenyegetőzni.

Ugyanezen a napon több másik tanú is vallomást tett, az egyikük Tara Roberts, Depp bahamai nyaralójának házvezetőnője, a másik pedig egy Los Angeles-i rendőrnő, Melissa Saenz. A házvezetőnő a házaspár egy korábbi veszekedésről számolt be, melynek során Heard az egyik pillanatban még sértegette a férjét, a másikban már csókolgatta és azért könyörgött, hogy ne menjen el. A nő szerint Depp ezt mozdulatlanul tűrte, nem reagált rá, de Tara később egy sérülést vett észre a színész orrnyergén. A bíróság Depp alkoholproblémáiról is kérdezte a házvezetőt, aki azt mondta, hogy ő még nem látott olyat, hogy a színész ájultra itta volna magát, de egyszer előfordult, hogy egy függőágy alatt találta őt, eszméletlenül.

A rendőrnő egy 2016-os esetről vallott: azon az estén járt a házaspár házában, amelyiken Depp állítólag megütötte Heardot, és bár a színésznő sírt, ő nem látott az arcán sérülésnyomokat, jóllehet Heard erre hivatkozva kért távoltartási végzést Depp ellen a bíróságon.

Depp ügyvédei szerint ez nyillvánvaló bizonyíték arra, hogy a színésznő hazudott: a célja csupán annyi volt, hogy kerékbe törje férje karrierjét. Nemrég egy sminkescég is megcáfolta Heard ügyvédeinek érvelését, mivel a színésznő sérüléseinek elfedésére szolgáló korrektor még nem is volt forgalomban az állítólagos bántalmazások idején, pedig ők azt állították, hogy azért nem látszódtak a sérülésnyomok az arcán.

A kedden beidézett pszichológus ugyanakkor Heard azon állítását is vitatta, hogy a férje állítólagos bántalmazása poszttraumatikus stresszt okozott nála, mivel szerinte a PTSD-t a legkönnyebb megjátszani.

A rágalmazási perben, melyet Johnny Depp indított exneje ellen, a színész 50 millió dollárt követel Amber Heardtól, aki erre pert indított Depp ellen, már 100 millió dolláros követeléssel. A tárgyalássorozat jelenleg a harmadik heténél tart - írja a The Guardian.