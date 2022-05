Nézzük, hogy mi az a 8 érdekesség, amit biztosan nem tudtál Kylie Minogue-ról.

1. Ausztráliában az 1980-as években az énekesnő The Locomotion című kislemezéből adtak el a legnagyobb példányszámban.

Kylie Minogue ezzel a válogatással minden idők legnagyobb sikerét érte el Ausztráliában, ugyanis hét héten keresztül senki sem tudta letaszítani az első helyről. Az 1980-as évek végén egy lelkes jelentkező kiszámolta, hogy abban az évtizedben az énekesnő albumát értékesítették a legnagyobb példányszámban.

2. 40 perc alatt íródott a I Should Be So Lucky

A Pop Hercegnője épp az Egyesült Királyságba utazott, hogy három nagyágyúval, azaz Stock, Aitkin és Waterman zenegurukkal találkozhasson. Ám a legenda szerint megfeledkeztek az énekesnő érkezéséről, és miközben várták, hogy Kylie befusson a találkozóra, röpke fél óra alatt összedobták a dalt.

3. Kylie fellépése volt a brit Glastonbury Fesztivál legnézettebb előadása

Az énekesnő összetört, amikor mellrák diagnózisa miatt le kellett mondania Glastonbury-i fellépését 2005-ben. Ám 14 évvel később valóra vált az álma: felléphetett a Pyramid színpadán. 2019-ben milliók ültek a tévéképernyő elé, és nemcsak Kylie fantasztikus szettjei miatt.

4. A Spinning Around eredetileg nem neki íródott...

Már hogy is lehetne elfelejteni azokat a forrónadrágokat! Paula Abdul, aki a sláger társszerzője volt, eredetileg nem is Kylie-nak, hanem saját magának szánta a dalt, de a világ végül nem az ő előadásában ismerte meg.

5. Szerepelt a Ki vagy, doki? című sci-fi sorozatban

A szériában 2007-ben szerepelt, egy Astrid Peth nevű pincérnőt alakított az űrbéli Titanic fedélzetén. Számára hatalmas megtiszteltetés volt, hogy részese lehetett a Ki vagy, doki?-nak, még akkor is, ha csupán egyetlen epizód erejéig tűnt fel a sorozatban.

6. Turizmust népszerűsítő reklámban szerepelt

Az 54 éves popkirálynő büszke a szülőhazájára, 2019-ben pedig a Tourism Australia csapatával részt vett egy háromperces zenés reklámban. A rajongói imádták, azonban néhány hónappal később a koronavírus következtében már sehova nem utazhattunk.

7. Tiszteletbeli doktori címmel és OBE kitüntetéssel rendelkezik

2011-ben Kylie Minogue tiszteletbeli doktori címet kapott az Anglia Ruskin Egyetem által rendezett ünnepségen. Az énekesnő egészségügyi tudományokból doktorált, szerzett tudását pedig felhasználta, hogy felhívja a figyelmet a mellrák megelőzésére, melyen korábban ő is átesett. Már három évvel a díszdoktori cím előtt zenei szolgálataiért OBE-kitüntetést kapott Károly hercegtől.

8. Jó barátságot ápol Jean Paul Gautier divattervezővel

A dívát stílusikonként ismerik, pedig az extravagáns összeállításokon valójában komplex csapat szorgoskodik. Még a karrierje kezdetén barátságot kötött Jean Paul Gautier ruhatervezővel, és számos jelmezen és fellépőruhán dolgoztak együtt.