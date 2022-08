Cikkünkben olyan világsztárokról írunk, akik megváltoztatták a nevüket, és kénytelenek voltak új, egyedi névötlettel előrukkolni.

Katy Perry

Az énekesnő születési neve Katheryn Hudson, akinek karrierje kezdetén több kisebb gospel albuma is megjelent az eredeti nevével. Azonban egy szerződéskötés után úgy döntött, hogy nevét megváltoztatja Katy Perryre azért, hogy ne keverjék össze az akkor már befutott színésznővel, Kate Hudsonnel.

Benny Hill

A valaha élt egyik legnagyobb angol komikus, Benny Hill eredetileg Alfred Hawthorne Hill néven látta meg a napvilágot. A művésznevét az egyik legnagyobb példaképe, a szintén komikus Jack Benny után választotta, aki felé ezzel a gesztussal szeretett volna tisztelegni.

Diane Keaton

Diana Hall a pályafutása elején azzal szembesült, hogy egy másik színésznő szintén ezen néven lett világszerte ismert. Végül a névváltoztatás mellett döntött, és szóba került a Dorrie Hall vagy a Corry Hall név is, de végül édesanyja után a Keaton vezetéknevet vette fel.

MC Hammer

Az amerikai hip-hop történelem kiemelkedő előadójának az eredeti neve nem más, mint Stanley Kirk Burrell. Hogyan lett belőle MC Hammer? A nevet valójában a sajtó ragasztotta rá, ő pedig megkedvelte és később használni kezdte. Sokan azt hitték, hogy az M.C. a „ceremóniamester" elnevezésre utal, de saját bevallása szerint számára az M.C. a „Man of Christ", azaz „Jézus embere, szolgálója vagyok" jelentéssel bír.

The Weeknd

Az előadó, Abel Tesfaye eredetileg ezzel a néven indult a pályája kezdetén, de egy azonos nevű, The Weekend nevű banda miatt szükséges volt a változtatás. Makacsságból vagy sem, de csupán egy "e" betűtől volt hajlandó megválni, azóta pedig az egész világ ezen a néven ismeri őt.

Michael B. Jordan

A Creed sztárját, Michael B. Jordant rengetegen piszkálták és cikizték amiatt, hogy ugyanúgy hívják, mint a világhírű kosárlabdajátékost. A középső neve Bakari, így eljátszott a gondolattal, hogy Michael Bakari néven debütáljon, de végül úgy döntött, hogy csupán egy „B" betű kerüljön a Jordan elé.

C.C. Catch

Caroline Catharina Müller, azaz C.C.Catch művésznevét a Modern Talkingból ismert Dieter Bohlentől kapta, aki egyből felfigyelt a lány tehetségére. A névről annyit érdemes tudni, hogy a lány két keresztneve után lett a C.C., a „Catch" csupán a kreativitás szüleménye.

Freddie Mercury

A Queen frontembere eredetileg Farrokh Bulsara néven született indiai szülők gyermekeként, de a világon mindenki csak Freddie Mercuryként ismerni. Még gimnazista volt, amikor a St. Peter's bentlakásos iskolában társai ráragasztották a Freddie becenevet. A „Mercury" név azonban az ő fantáziaszüleménye, melyhez több ponton kapcsolódik, például már az első albumuk egyik dalában, a My Fairy Kingben is szerepel. Másrészt, ha megnézzük az előadó születési dátumát, akkor nem véleténül kötődik annyira a Merkúrhoz, hiszen ez az uralkodó bolgyó a csillagjegyében is.