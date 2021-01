1Az eredeti neve Diane Hall. Los Angelesben született 1946. január 5-én egy építőmérnök apa és egy háziasszony, amatőr fotográfus, szépségkirálynő anya gyermekeként.

2Mivel a pályakezdése idején már dolgozott egy másik Diane Hall a szakmában, így az édesanyja Keaton vezetéknevét vette fel művésznévnek. A híres pályatárs (és nem rokon), Michael Keaton pedig azért választotta később szintén a Keatont, mert egyszerűen megtetszett neki Diane miatt. (Az ő eredeti neve Michael Douglas...)

3A felmenői között írek, észak-írek, angolok, skótok, németek, osztrákok, hollandok és franciák is találhatók.

4A kaliforniai Santa Ana középiskolába járt, és a suli előtti utca ma már az ő nevét viseli.

5Tagja volt a Hair eredeti szereplőgárdájának az 1968-as színpadi bemutató idején.

6Woody Allennel egy szereplőválogatáson ismerkedtek meg, a Játszd újra, Sam! színpadi változata kapcsán. Keaton természetesen megkapta a szerepet, ő és Allen egy pár lettek, majd eljátszotta a főszerepet a filmváltozatban is 1972-ben. Ugyanebben az évben eljátszotta A keresztapa női főszerepét is, ami végleg sztárrá tette.

7A színészi karrierje legismertebb szerepét és legnagyobb sikerét az Annie Hall hozta el 1977-ben, amit Woody Allen kimondottan neki írt. A főszereplő neve sem véletlen: Diane Keatont a barátai Annie-nek becézik, az eredeti vezetékneve pedig Hall.



8Az Annie Hallban látott uniszex öltözködése a saját stílusán alapult, amivel a film sikere révén divatot is teremtett, és egyben feminista ikon vált belőle.

9Négyszer jelölték Oscar-díjra (Annie Hall, Vörösök, Marvin szobája, Minden végzet nehéz), ebből egyszer vihette haza az aranyszobrocskát, az Annie Hallért.

10A kedvenc jelenete a saját filmjeiből az a pillanat, amikor a Vörösökben újra találkoznak Warren Beattyvel a pályaudvaron. Az író-rendező-főszereplő Beatty ekkoriban a párja is volt.

11

20 éven át ápolt se veled, se nélküled szeretői viszonyt Al Pacinóval. Akkor vetett véget neki, amikor Pacinónak gyereke született egy másik nőtől.

12Sosem ment férjhez, és sosem született gyermeke. Örökbefogadás révén viszont anyja lett egy lánynak és egy fiúnak.

13Rendezőként is tevékeny, például a kultikus Twin Peaks tévésorozat egyik epizódját is ő vezényelte le, de két mozifilm (Női vonalak, Álmok hősei) is fűződik ilyen minőségben a nevéhez.

14A Minden végzet nehézben, 56 évesen vállalta be a színészi pályája első meztelen jelenetét.

15Az utóbbi jó néhány évben Keaton már elsősorban a könnyed vígjátékokat részesíti előnyben a szerepválasztásai során. Legközelebb is egy ilyen mozidarabban láthatjuk majd, a Szerelmek, esküvők és egyéb katasztrófák magyar előzetese ráadásul épp a napokban érkezett meg.