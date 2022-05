Kos

Anyagi fellendülést jelez a Kos jegyében járó Vénusz. Most olyan ötleteid lehetnek, amiket gyorsan kamatoztatni tudsz, vagy képes leszel félretenni egy komolyabb összeget. A szingli Kosokat ráadásul most a sors össze is hozza valakivel.

Bika

Ma a Jupiter és a Plútó fényszöge hat nagyon erőteljesen, a munkában, karrierben hozhat sikereket. Könnyebben intézed az ügyeidet és áttörést érhetsz el abban, amiben korábban elakadtál.

Ikrek

Szinte hemzsegnek körülötted a jóakarók, barátok, de talán túlságosan is odaadod magad a kényüknek, kedvüknek. Próbálj meg mértéket tartani, mert közvetlen hozzátartozóid lassan megsértődnek.

Rák

A Jupiter-Plútó fényszöge miatt a munkahelyi változások is csak jót hozhatnak neked. Az újító szándékot pedig egyenesen díjazzák. Lehet, hogy valaki keményebben szól hozzád, de attól még lehet a jóakaród, ugyanis a türelmetlenség még nem gonoszság.

Oroszlán

Sokakat magad mellé állíthatsz a jó humoroddal, beszédességeddel, még a régi ellenségeidet is megnyerheted. A barátaid pártolnak, sokan adnak a szavadra. Minden adott, hogy sorsodban előre lépj.

Szűz

Fogadd el a társad, főleg, ha utazásra készülsz, de a rokonaiddal kapcsolatban is. Most ő az, aki képes tisztán látni de tiéd a döntés joga, hogy sorsotokat irányítsd. Egy gyermekkori emlék hasznos tapasztalatnak bizonyul - írja az Astronet.

