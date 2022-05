Élete első fitneszversenyén dobogós helyezést ért el Rubint Rella. A fiatal tehetség számára nagyon sűrű az idei év, hamarosan oltár elé áll szerelmével, akivel már a családalapítás is a terveik között szerepel.

Január óta szorgalmasan készült élete első fitneszversenyére Rubint Rella, aki szigorú étrendet és edzésprogramot követettaz elmúlt hetekben. Rella párjával, Somával gőzerővel készülnek az esküvőjükre is. A fiatal szerelmesek babát is terveznek, azt is elárulták, hogy mikor érkezik hozzájuk a gólya.

"Már a nászutat is szervezzük, de az egyelőre titok, hova megyünk. A párom már nagyon szeretne kisbabát, sokat beszélgetünk erről, de én egyelőre korainak érzem. Előbb szeretném elvégezni az egyetemet: az államvizsga jövő nyáron lesz, utána jöhet a baba."